شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Reddit تُغلق الباب أمام القُصّر.. ميزة جديدة للتحقق من العمر في المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

منصة ريديت تطلق ميزة التحقق من العمر لتطبيق السلامة وحماية الأطفال من منشورات الإنترنتأطلقت منصة Reddit ميزة التحقق من العمر فى المملكة المتحدة للمستخدمين قبل عرض محتوى للبالغين، واضطر Reddit إلى تطبيق القاعدة الجديدة امتثالاً لقانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة ، وتهدف هذه المتطلبات الجديدة فى المملكة المتحدة إلى منع الأطفال من الوصول إلى المنشورات غير المناسبة لأعمارهم.

وسيستخدم Reddit شركة خارجية تُدعى Persona للتحقق من عمر المستخدم، سيتعين على المستخدمين إما تحميل صورة لبطاقة هويتهم الحكومية أو التقاط صورة شخصية، ويُفترض أن يكون الخيار الأخير كافياً للأشخاص الذين لم يعودوا يبدون قاصرين.

وأعلنت منصة Reddit أنها لن تتمكن من الوصول إلى هذه الصور، وستحتفظ فقط بحالة التحقق الخاصة بها، بالإضافة إلى تواريخ ميلادها ، وبهذه الطريقة، لن يضطر المستخدمون إلى إعادة إدخال تواريخ ميلادهم في كل مرة يحاولون فيها الوصول إلى محتوى محظور.

كما أوضحت المنصة أن Persona ستحتفظ بصور المستخدمين لمدة سبعة أيام فقط، ولن تتمكن من رؤية معلوماتهم على Reddit، مثل منشوراتهم والصفحات الفرعية التي يزورونها.

وإذا كان عمر المستخدم أقل من 18 عامًا، فسيخفي Reddit المحتوى المحظور عنه، وسيحد من الإعلانات في الفئات الحساسة مثل المقامرة ، ولن يتمكن المستخدمون بعد الآن من مشاهدة المحتوى الجنسي الصريح، أو أي محتوى يشجع على الانتحار واضطرابات الأكل، أو أي محتوى يحرض على الكراهية ضد الآخرين بناءً على عرقهم أو دينهم أو جنسهم أو توجههم الجنسى أو إعاقتهم أو جنسهم.

كما ستقيد Reddit أي محتوى يشجع على العنف، وأي منشور يصور "عنفًا حقيقيًا أو واقعيًا خطيرًا ضد شخص أو حيوان أو مخلوق خيالي" للقاصرين، ولن يتمكنوا من رؤية المنشورات التي تشجع على التحديات التي يُحتمل أن تؤدي إلى إصابات خطيرة، وكذلك المنشورات التي تشجع على تناول مواد ضارة، كما سيتم تقييد المحتوى الذي يُسيء إلى شكل الجسم أو سماته الجسدية الأخرى.

ولن يتأثر المستخدمون خارج المملكة المتحدة بالقاعدة الجديدة، لكن ريديت صرحت بأنها قد تحتاج إلى التحقق من أعمار الأشخاص في مناطق أخرى إذا اعتمدت قوانين مماثلة، وأضافت ريديت أنها "ترغب في التأكد مما إذا كان المستخدمون بشرًا أم لا" في عصر الذكاء الاصطناعي، وستعلن المزيد عن ذلك لاحقًا.