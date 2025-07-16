تكنولوجيا: هاتف Xiaomi 16 Pro Max على بطارية أكبر من 16 Pro أو Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التسريبات الأخيرة إلى أن هاتف Xiaomi 16 Pro سيتميز بتصميم كاميرا خلفية مُحدث يُعتبر تحسينًا على تصميم iPhone 17 Pro، مع شاشة مدمجة ضمن جزيرة الكاميرا. هذا التصميم المبتكر يُبرز طموح شاومي للتميز بين الهواتف الرائدة المبكرة التي تعتمد معالج Snapdragon 8 Elite 2، مما يمنحها ميزة تنافسية في سوق الهواتف الذكية لعام 2025.

يُتوقع أن ينضم Xiaomi 16 Pro إلى منافسيه الرئيسيين، مثل Honor Magic8 Pro، Oppo Find X9 Pro، وVivo X300 Pro، في اعتماد بطاريات بسعة تقارب 7000 مللي أمبير/ساعة، وهي ترقية كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة. هذه السعة الكبيرة تُعد سمة مشتركة بين هذه الهواتف الرائدة، مما يعكس اتجاهًا جديدًا نحو تحسين عمر البطارية في الأجهزة عالية الأداء.

وفقًا لتسريب جديد، طورت شاومي بطارية بسعة 7290 مللي أمبير/ساعة، والتي قد يتم تسويقها على أنها 7500 مللي أمبير/ساعة لأغراض تجارية. في البداية، كان يُعتقد أن هذه البطارية مخصصة لطراز Xiaomi 16 Ultra، لكن المسرب الموثوق Digital Chat Station أشار إلى أن الهواتف الرائدة في التصوير الفوتوغرافي، مثل 16 Ultra، قد تُقتصر على بطارية 7000 مللي أمبير/ساعة لاستيعاب أجهزة الكاميرا المتطورة. وبالتالي، قد تُخصص هذه البطارية الأكبر لطراز جديد محتمل، ربما يُطلق عليه Xiaomi 16 Pro Max، والذي يُشاع أنه الطراز الأول من نوعه في سلسلة شاومي.

المصدر