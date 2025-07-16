تكنولوجيا: تسريبات: ساعة Google Pixel Watch 4 ستأتي ببطارية أكبر وشاشة أكثر سطوعًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب Google من الإعلان عن موعد حدثها القادم، ظهرت تفاصيل جديدة حول Pixel Watch 4 ، الساعة الذكية المرتقبة التي ستُطلق في 20 أغسطس 2025. تزامنت هذه التسريبات مع معلومات حول المعالج الذي ستعتمده الساعة، مما يعزز التوقعات حول تحسينات ملحوظة في الأداء والبطارية.

الاحتفاظ بمعالج Snapdragon W5+ Gen 1 مع معالج مساعد جديد

تشير التسريبات إلى أن Google ستواصل استخدام معالج Snapdragon W5+ Gen 1 ، الموجود في Pixel Watch 2 وPixel Watch 3 (تُباع حاليًا بسعر 399.99 دولار على أمازون). ومع ذلك، ستُقدم الساعة معالجًا مساعدًا جديدًا، M55 ، يوفر أداءً ذكيًا يصل إلى 5 أضعاف في معالجة المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالمعالج الرئيسي، مع استهلاك أقل للطاقة. هذا التحسين سيجعل الساعة أكثر كفاءة في تشغيل الميزات المتقدمة.

بطارية محسنة لعمر أطول

ستشهد Pixel Watch 4 تحسينات في سعة البطارية لكلا الطرازين:

الطراز 41 ملم : بطارية بسعة 325 مللي أمبير/ساعة ، بزيادة حوالي 5.9% عن الجيل السابق.

الطراز 45 ملم : بطارية بسعة 455 مللي أمبير/ساعة ، بزيادة 8.3%.

نتيجة لهذه التحسينات، تُشير التوقعات إلى أن الطراز 41 ملم سيوفر عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة مع تفعيل الشاشة الدائمة (Always-on Display)، بينما سيصل الطراز 45 ملم إلى 40 ساعة مع الشاشة الدائمة، وما يصل إلى 72 ساعة في وضع توفير الطاقة.شاشة أكثر سطوعًا وميزات إضافيةستحصل Pixel Watch 4 على شاشة محسّنة بدرجة سطوع تصل إلى 3000 نيت، مقارنة بـ2000 نيت في الجيل السابق، مما يضمن رؤية واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. كما ستدعم الساعة ميزة الشحن الجانبي، مما يتيح وضعها على جانبها في قاعدة شحن لاستخدامها كساعة منضدية (Bedside Clock). تشمل التسريبات أيضًا توفر الساعة بخمسة ألوان، مع إطلاقها جنبًا إلى جنب مع سلسلة Pixel 10 في 20 أغسطس 2025.