تكنولوجيا: حظر وشيك في أمريكا ITC تمنع بيع أجهزة آيفون بشاشات BOE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حكم مبدئي من لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) قد يمنع أبل من بيع أجهزة آيفون المزودة بشاشات BOE في الولايات المتحدة، بعد أن خلصت اللجنة إلى أن الشركة الصينية المصنعة للشاشات انتهكت أسرارًا تجارية تخص سامسونج ديسبلاي الخاصة بشاشات OLED.

يشمل هذا الحكم أمرين: الأول هو أمر استبعاد محدود يمنع أبل من استيراد أجهزة آيفون المخالفة إلى السوق الأمريكية، والثاني هو أمر بوقف البيع يمنع أبل من استخدام المخزون الحالي أو مواصلة الإنتاج والبيع لتلك الأجهزة.

على الرغم من أن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، فإن حظر الاستيراد المتوقع يبدأ مع صدور الحكم النهائي في نوفمبر المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام المبدئية من ITC نادرًا ما تُلغى. بعد صدور الحكم النهائي، سيكون لدى الرئيس الأمريكي ترامب مهلة شهرين للاعتراض عليه.

تستورد أبل مكونات شاشات الآيفون من عدة شركات، منها سامسونج، وLG، وBOE. وعادةً ما تزود BOE شاشات الأجهزة العادية غير المزودة بتقنية ProMotion، حيث قدمت شاشات الغالبية لأجهزة آيفون 16e.

ومؤخرًا، أُبلغ أن أبل قد اعتمدت شاشات BOE لهواتف آيفون 17 برو التي ستُطرح حصريًا في السوق الصينية. تجدر الإشارة إلى أن حظر ITC لا يؤثر على مبيعات أبل في الصين، لكن من المحتمل أن يؤثر على توزيع أبل لحصص الإنتاج بين موردي الشاشات.

أما هاتف آيفون القابل للطي المستقبلي، فهو في مأمن لأنه سيستخدم شاشات من سامسونج ديسبلاي.

إلى جانب قضية ITC، رفعت سامسونج ديسبلاي دعوى قضائية في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية في تكساس تطالب فيها بتعويضات عن الأرباح التشغيلية المفقودة وأضرار تعويضية بسبب انتهاكات BOE.

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