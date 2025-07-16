تكنولوجيا: تسريب الصور الرسمية لهاتفي Galaxy S25 FE وGalaxy Tab S11 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، ظهرت تسريبات تُظهر تصاميم ثلاثية الأبعاد (CAD) لهاتف Galaxy S25 FE من سامسونج، وقد أعطتنا لمحة أولية عن ملامح التصميم الخارجي للجهاز.

لاحقًا، تم رصد صورة حية للهاتف نُشرت على موقع لجنة الشهادات اللاسلكية WPC، مما زاد من مصداقية هذه التسريبات.

واليوم، نُشرت أول صورة رسمية رغم أنها منخفضة الدقة، لهاتف Galaxy S25 FE، عن طريق المسرّب الموثوق Evan Blass. الصورة تؤكد صحة ما جاء في التسريبات السابقة من حيث التصميم، كما تكشف عن لون جديد لم يظهر في الصور السابقة.

ولم تتوقف التسريبات عند الهاتف فقط، بل شملت أيضًا جهاز Galaxy Tab S11 Ultra، حيث شارك Blass صورة رسمية تُظهر تصميم الجهاز اللوحي بوضوح.

يأتي الجهاز اللوحي مع كاميرتين في الجهة الخلفية، بينما تحتوي واجهته الأمامية على نوتش صغير مخصص للكاميرا الأمامية، يبدو مختلفًا وأصغر حجمًا مقارنةً بنتوء Galaxy Tab S10 Ultra.

تُظهر الصورة المسربة أيضًا قلم S-Pen، مما يؤكد دعم الجهاز للقلم الذكي.

حتى الآن، لم تُصدر سامسونج أي إعلان رسمي بخصوص الجهازين، لكن ظهور هذه الصور الرسمية يُشير إلى أن الإعلان عنهما أصبح قريبًا جدًا.

المصدر