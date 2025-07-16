تكنولوجيا: شائعة جديدة: iPhone 17 قد يعمل بشريحة Apple A19 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق، انتشرت شائعة تفيد بأن هاتف iPhone 17 سيعمل بنفس شريحة Apple A18 المستخدمة في الجيل السابق.

لكن يبدو أن المحلل جيف بو من شركة GF Securities قد تراجع عن هذا التصريح، إذ تشير توقعاته الجديدة إلى أن iPhone 17 سيحصل على شريحة Apple A19 الجديدة كليًا، والتي ستشغل أيضًا إصدار iPhone 17 Air.

ورغم هذا التحديث في المعالج، لا يبدو أن الهاتف سيشهد تحسنًا في الذاكرة العشوائية، إذ تؤكد التقارير أن الإصدار الأساسي من iPhone 17 سيظل مزودًا بذاكرة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، تمامًا مثل الجيل السابق.

في المقابل، ستحصل بقية إصدارات السلسلة على تحسينات ملحوظة، حيث سيأتي كل من iPhone 17 Air وiPhone 17 Pro وPro Max بذاكرة 12 جيجابايت، لكن الفارق سيكون في نوعية السرعة، إذ ستتميز الإصدارات العليا بذاكرة LPDDR5X الأسرع.

ومن بين الترقيات المتوقعة أيضًا، ستضم السلسلة بالكامل شريحة Wi-Fi 7 من تصميم أبل، لأول مرة. كما تشير الشائعات إلى أن النسخة الأساسية من الهاتف ستأتي بشاشة OLED أكبر حجمًا تبلغ 6.3 بوصة، وقد تدعم أخيرًا معدل تحديث 120 هرتز، لكن دون اعتماد تقنية LTPO أو ما تُعرف تجاريًا باسم ProMotion والتي تظل حصرية للإصدارات الأعلى.

أما بالنسبة لموعد الإطلاق، فتُرجّح المصادر أن تكشف أبل رسميًا عن سلسلة iPhone 17 في 8 سبتمبر المقبل.

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