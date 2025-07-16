تكنولوجيا: ساعة Google Pixel Watch 4 ستحتفظ بالمعالج القديم لكنها ستحصل على بطارية أكبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في خطوة جديدة، قررت جوجل التخلي عن سامسونج لصالح TSMC في تصنيع معالجات Tensor القادمة، بدءًا من Tensor G5 الذي سيشغل سلسلة Pixel 10، وقد ظهر بالفعل على منصة Geekbench.

لكن على النقيض من ذلك، لن يشهد Pixel Watch 4 أي تغيير في المعالج، إذ تنوي جوجل استخدام نفس شريحة Snapdragon W5 Gen 1 التي اعتمدت عليها في ساعتي Pixel Watch 2 وPixel Watch 3.

تُعد هذه الشريحة من إنتاج عام 2022، ومبنية بتقنية تصنيع 4 نانومتر، وتحتوي على أربعة أنوية من نوع Cortex-A53. ورغم أن كوالكوم تعمل حاليًا على تطوير معالج Snapdragon W6، والذي سيأتي بنواة قوية من نوع Cortex-A78 إلى جانب أربع أنوية A55، إلا أن جوجل لم تُظهر اهتمامًا حتى الآن بهذا التحديث، وربما تنتظر حتى الانتهاء من تطوير شريحتها الخاصة لتكون جاهزة مع Pixel Watch 5، وفقًا لتسريبات نهاية عام 2024.

وبالعودة إلى Pixel Watch 4، فقد ظهرت تسريبات توضح تصميمًا أكثر سُمكًا للجهاز، بارتفاع يبلغ 14.3 ملم مقارنة بـ12.3 ملم في الجيل السابق. وتشير أحدث المعلومات إلى أن هذا الحجم الأكبر يرجع إلى وجود بطاريات أكبر في الطرازين القادمين، وهما:

إصدار 41 ملم (الرمز: meridian / FME23) سيأتي ببطارية سعتها 327 مللي أمبير، أي بزيادة 20 مللي أمبير عن الجيل السابق.

إصدار 45 ملم (الرمز: kenari / FK23) سيحمل بطارية بسعة 459 مللي أمبير، أي بزيادة 39 مللي أمبير.

تمثل هذه الزيادات ما يعادل 7% و9% على التوالي، وهي زيادات متواضعة بالنظر إلى أن معالج W5 Gen 1 ليس الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. كما يُتوقع أن تتحسن سرعات الشحن، لكن لم يتم تسريب أرقام دقيقة حتى الآن.

وبالإضافة إلى توفره بخيارين من حيث الحجم، سيُطرح Pixel Watch 4 بنسخ تدعم Bluetooth و4G، إلى جانب مجموعة متنوعة من الألوان وأشكال الأساور، مثل السوار الرياضي النشط، والجلد ثنائي اللون، وسوار الشبكة المعدنية.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن Pixel Watch 4 بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة Pixel 10.

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