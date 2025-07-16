شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطرح تحديثًا محدودًا من iOS 18.6 بينما تتهيأ للكشف عن iOS 26 والان مع تفاصيل الخبر

بينما يترقب المستخدمون بفارغ الصبر إطلاق النسخة التجريبية العامة من نظام iOS 26، تواصل شركة آبل طرح إصدارات جديدة من تحديث iOS 18.6 التجريبي، حيث أصدرت هذا الأسبوع النسخة التجريبية الثالثة Beta 3 من النظام، وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار قد يكون الأخير قبل أن تطلق الشركة النسخة التجريبية العامة من iOS 26 فى وقت لاحق من الشهر الجاري.

اللافت أن هذا التحديث يعد الأصغر حجمًا بين جميع نسخ iOS 18 التجريبية السابقة، ما يعكس تركيز آبل على إصلاح المشكلات المتعلقة بالاستقرار بدلاً من إضافة مزايا جديدة، وهو ما يعزز الآمال في أن الإصدار النهائي سيكون خاليًا من الأخطاء التقنية.

حتى الآن، لم تقدم تحديثات iOS 18.6 التجريبية الكثير على صعيد الميزات الجديدة، ويبدو أن الإصدار الثالث لا يخرج عن هذا الإطار، فقد جاء التحديث بحجم 762 ميجابايت فقط، وهو أقل بكثير من الأحجام التي تجاوزت 10 جيجابايت في النسخ التجريبية السابقة، ما يشير بوضوح إلى أن آبل تعمل على ضبط الأداء ومعالجة الأخطاء البرمجية قبل الإطلاق الرسمي.

ومع استقرار الإصدار الحالي، تتحول الأنظار إلى الترقية الأهم: النسخة التجريبية العامة من iOS 26، التي ينتظرها الملايين لما تحمله من تغييرات جذرية ومزايا مبتكرة.

تجلب النسخة التجريبية الثالثة من iOS 26 مجموعة من الميزات الجديدة والتعديلات التصميمية التي أثارت نقاشًا واسعًا على المنصات الاجتماعية، وخاصة بعد استعراض آبل لواجهة "Liquid Glass" خلال مؤتمر WWDC 25، لكن يبدو أن آبل قامت بتعديل هذه الواجهة لاحقًا، حيث قلّصت درجة الشفافية لتمنح النظام مظهرًا أكثر انسيابية وتأثيرًا زجاجيًا ضبابيًا بدلاً من الشفافية الكاملة.

كما قدمت الشركة خلفيات جديدة بأسماء مثل: الظل، السماء، الهالة والغسق، مع خيارات تخصيص موسعة لشاشة القفل والواجهة الرئيسية، ما يمنح المستخدمين حرية أكبر في إضفاء طابع شخصي على أجهزتهم.

ورغم الحماس حول النسخة الجديدة، توصي آبل بعدم تثبيت النسخة التجريبية من iOS 26 على الهواتف الأساسية، نظرًا لأنها لا تزال في مرحلة الاختبار وقد تتضمن بعض المشاكل التقنية، لذا يفضل تثبيتها على جهاز ثانوي متوافق مع متطلبات التحديث للاستمتاع بالمزايا دون التأثير على الاستخدام اليومي.