تكنولوجيا: هاتف Samsung Galaxy Z Fold7 يتفوق على Honor Magic V5 في نقطة حاسمة رغم الادعاءات الرسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن هاتف Samsung Galaxy Z Fold7 لم يبدأ شحنه للمستهلكين بعد، إلا أن الجهاز الجديد أصبح بالفعل في أيدي المراجعين والمؤثرين.

ومع ذلك، اقتصرت معظم التحليلات حتى الآن على مراجعات سطحية لم تكشف الكثير عن التحسينات الحقيقية في هذا الجيل من هواتف سامسونج القابلة للطي. الأمر ذاته ينطبق على Honor Magic V5، الذي لم يُطلق عالميًا حتى الآن.

في هذه الأثناء، كشف حساب Fenibook عن تناقضات ملحوظة في أبعاد هاتف هونر الجديد، وذلك بعد أن قارن الجهاز بشكل غير مُرضٍ مع هواتف مثل Oppo Find N5 وVivo X200 Ultra في وقت سابق من هذا الشهر. وبالتزامن تقريبًا، قدم حساب Ice Universe أدلة مماثلة في منشورات منفصلة.

كما توضح بعض التغريدات التي أظهرت القياسات أن Galaxy Z Fold7 أنحف من كل من Magic V5 وFind N5، على الرغم من أن المواصفات الرسمية تشير إلى عكس ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن كِلا الحسابين استخدم الإصدار الأبيض العاجي من Magic V5 في الاختبارات، وهو الإصدار الأخف وزنًا والأقل سُمكًا مقارنة بالألوان الأخرى المتوفرة. في المقابل، لم تعتمد شركتا Samsung وOppo على مثل هذا الأسلوب في إصداراتهما من Galaxy Z Fold7 وFind N5.

وبحسب ما ورد، فإن الإصدار الأبيض العاجي من Magic V5 تبلغ سماكته الفعلية 8.95 ملم، وليس 8.8 ملم كما تدعي Honor رسميًا. أما Galaxy Z Fold7، فقد تم قياسه بسماكة 8.79 ملم، أي أقل بـ0.01 ملم من الرقم المُعلن من قبل سامسونج.

في حال صدور توضيح رسمي من الشركات المعنية، سيتم تحديث المقال وفقًا لذلك.

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