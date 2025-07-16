شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل جهاز آبل المنزلى الجديد.. Siri بحاجة إلى وقت أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جهاز Apple Home Hub المنتظر منذ فترة طويلة سيشهد تأجيلًا جديدًا في موعد إطلاقه، إذ تشير أحدث التقارير إلى أن الجهاز لن يرى النور قبل عام 2026، بعد أن كان مخططًا له الظهور في 2025، ويعود السبب الرئيسي لهذا التأخير، وفقًا للصحفي مارك جورمان من بلومبرج، إلى اعتماد آبل على نسخة جديدة وأكثر ذكاءً من مساعدها الصوتي Siri، والتي لم تكتمل بعد.

وذكر جورمان في نشرته الإخبارية “Power On” أن الجهاز يعتمد بشكل كبير على تقنيات Apple Intelligence، بما يشمل تحسينات في إطار App Intents الذي سيُستخدم لتمكين Siri من فهم السياق بشكل أعمق، والتحكم في التطبيقات بكفاءة أكبر، وتقديم استجابات مخصصة بالاعتماد على بيانات الجهاز.

وكان من المقرر أن تصل هذه الميزات مع iOS 18.4، لكن تأخر الطرح دفع بآبل إلى تأجيل الجهاز بالكامل حتى إشعار آخر.

ويحمل الجهاز داخليًا الاسم الرمزي J490، ويوصف بأنه “HomePod مزود بشاشة”، وقد أشارت التسريبات إلى أنه سيأتي بشاشة مربعة يتراوح حجمها بين 6 و7 بوصات، مع إمكانية تثبيتها على الحائط أو توصيلها بقاعدة مكبر صوت، ما يمنحها مرونة في الاستخدام ضمن بيئات منزلية متنوعة.

من المتوقع أن يُزوّد الجهاز بمعالج A18 لتشغيل وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وسيتيح للمستخدمين التحكم في أجهزة المنزل الذكي المتوافقة مع HomeKit، إلى جانب دعم مكالمات FaceTime، وعرض الودجتس، وربما التكامل مع كاميرا ذكية جديدة من تصميم آبل لتعزيز الأمن المنزلي.

وبحسب غورمان، كانت آبل تُخطط لإطلاق الجهاز في مارس 2025، لكن التأخر في تجهيز النسخة الجديدة من Siri جعل كل من الجهاز والنظام الذكي الخاص به خارج الجدول الزمني الحالي.

وفي وقت سابق، توقع المحلل الشهير مينغ-تشي كو دخول جهاز HomePod مزود بشاشة مرحلة الإنتاج الضخم بحلول الربع الثالث من 2025، لكن التطورات الجديدة تشير إلى أن هذا الموعد بات غير مؤكد.

ورغم التأخير، تظل المؤشرات إيجابية بشأن استمرار المشروع داخل آبل، فقد ظهرت تقارير في مارس 2025 تفيد بأن موظفي آبل بدأوا اختبار الجهاز في بيئات حقيقية، كما كشفت نسخة المطورين من iOS 18.6 عن إشارات لوجود جهاز عرض جديد بدقة مماثلة لجهاز iPad mini، مما يدعم فرضية التصميم والشكل النهائي للجهاز.