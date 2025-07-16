شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لإطلاق ميزة البحث فى الدردشة على تطبيق جيمينى لأجهزة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس جوجل، إطلاق ميزة البحث في الدردشة على تطبيق جيميني لأجهزة أندرويد، وقد نُشرت لقطة شاشة لشريط البحث الجديد في إصدار أندرويد من تطبيق الذكاء الاصطناعي.



وتتوفر هذه الميزة حاليًا على كل من نظامي iOS والويب، ولكنها لم تُطرح لمستخدمي أندرويد بعد، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين البحث عن المحادثات السابقة بمجرد كتابة الكلمات المفتاحية من الدردشة.



والجدير بالذكر أن جوجل لم تؤكد رسميًا إطلاق هذه الميزة، فقد يحصل جيميني لأجهزة أندرويد أخيرًا على شريط البحث نشر مستخدم Reddit u/JosefTor7 لقطة شاشة للميزة على مجموعة r/Bard.

وفي لقطة الشاشة، ظهر شريط بحث يحمل عبارة "البحث عن الدردشات" و كان شريط البحث موجودًا ضمن قائمة الخيارات في أعلى اليسار ومع ذلك، لم يتمكن البعض من رصد الميزة بعد.



وقد يعود السبب في ذلك إلى أن جوجل تطلق الميزة تدريجيًا، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوعين قبل أن تصبح متاحة لجميع مستخدمي أندرويد.

و قبل وصول تلك الميزة إلى الويب ونظام iOS، كان شريط البحث في Gemini من أكثر الميزات طلبًا من المستخدمين، و في السابق، كانت الطريقة الوحيدة للعثور على محادثة قديمة هي التمرير لأسفل قائمة المحادثات الأخيرة الموجودة في اللوحة الجانبية على الويب، أو قائمة الخيارات على نظام iOS.



والآن، باستخدام شريط البحث، يستطيع المستخدمون ببساطة تشغيل بحث دلالي يعطي الأولوية لمطابقات الكلمات الرئيسية من المحادثات السابقة، بالإضافة إلى فهم المعنى والغرض وراء استعلام البحث.