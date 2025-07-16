شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاشتراكات الأسبوعية تهيمن على إيرادات تطبيقات iOS عالميًا بنسبة 46% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها منصة Adapty المتخصصة في إدارة إيرادات التطبيقات، أن الاشتراكات الأسبوعية أصبحت الشكل الأكثر شيوعًا لتحقيق الأرباح في تطبيقات iOS، حيث تمثل حاليًا 46% من إجمالى الإيرادات. التقرير الذى استند إلى تحليل بيانات بقيمة 1.9 مليار دولار من أكثر من 11,000 تطبيق، أشار إلى أن الاشتراكات الأسبوعية شهدت نموًا بنسبة 9.5% خلال العام الحالى، متفوقة على نمو الشراء لمرة واحدة الذي بلغ 6.3% فقط في الربع الأول.

وأضاف التقرير أن أسعار الاشتراكات الأسبوعية شهدت كذلك ارتفاعًا ملحوظًا. ففي الولايات المتحدة، بلغ متوسط السعر 8.1 دولارًا، وفي الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى 8.3 دولارًا، بزيادة بلغت أكثر من 12% في كلا السوقين. في المقابل، تباين نمو خطط الاشتراك الشهري والسنوي حسب المنطقة.

وأوضح التقرير أن شركات كبرى مثل Spotify وCanva بدأت بتجربة خطط الاشتراك الأسبوعي في عدد من الأسواق، ما يعكس تحوّلًا في نموذج الإيرادات لدى العديد من التطبيقات.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الأسواق من حيث مساهمتها في الإيرادات من خلال المشتريات داخل التطبيقات بنسبة 48.9%، تليها أوروبا بنسبة 24.8%K كما كشف التقرير أن التحميلات من الولايات المتحدة تحقق إيرادات تزيد بثلاثة إلى أربعة أضعاف مقارنة بالأسواق الأخرى.

في جميع المناطق الجغرافية، كانت الاشتراكات الأسبوعية المصدر الأهم للإيرادات، وبلغت نسبتها 60% في أمريكا اللاتينية، و53% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و38% في أوروبا.

لكن التقرير أشار أيضًا إلى جانب سلبي لهذا النمو، حيث قال أرييل ميكائيلي، مؤسس Appfigures، إن هذه الخطط تؤدي إلى تراجع حاد في الاحتفاظ بالمستخدمين بعد الأسابيع الأولى:

“ما يسرّع النمو، يقلّل من قيمة المستخدم على المدى البعيد. فالاستخدام المكثف المؤقت شائع في فئات مثل الأدوات والإنتاجية السريعة، لكن معظم المستخدمين يغادرون بعد 30 يومًا، ويبقى فقط عدد ضئيل بعد عام.”

وأضاف التقرير أن الاشتراكات الأسبوعية تحقق أعلى قيمة عمرية للمستخدمين في فئات مثل الأدوات والإنتاجية، في حين أن خطط الاشتراك السنوي لا تزال الأفضل في الصحة واللياقة والتصوير والفيديو.

وأشار أيضًا إلى أن المطورين الذين يقدمون فترة تجريبية مجانية قبل الاشتراك لاحظوا نتائج إيجابية، حيث ارتفعت قيمة المستخدم على مدى الحياة بنسبة 64% في الولايات المتحدة و58% في أوروبا.

من جهة أخرى، تواجه آبل ضغوطًا تنظيمية متزايدة لتغيير نموذج متجر التطبيقات App Store، خاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن وفقًا لـAdapty، فإن التأثيرات الفعلية قد لا تظهر قريبًا.



وقال فيتالي دافيدوف، الرئيس التنفيذي لـAdapty:

“حتى الآن، لا يوجد تحوّل كبير نحو أنظمة الدفع الخارجية. فقد لاحظنا أن انخفاض معدلات التحويل غالبًا ما يُلغي أي فوائد محتملة. وهناك حديث عن احتمال قيام آبل بتخفيض حصتها إلى 15–20% عالميًا، مما سيجعل الاعتماد على الدفع الخارجي أقل جدوى".