شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن تحول كبير في نظام أندرويد قريبا.. تفاصيل دمع أندرويد مع كروم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت جوجل رسميًا خطتها لدمج نظامي التشغيل كروم وأندرويد في منصة موحدة، مما يُمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجية الشركة البرمجية، وجاء هذا الإعلان من جانب سمير سامات، رئيس نظام أندرويد في جوجل.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كان هذا أول تأكيد علني لمبادرة جوجل التي طالما ترددت شائعات حولها، ووفقًا لتقارير سابقة، فإن جوجل لا تُنشئ نظام تشغيل جديدًا كليًا من الصفر، بل تُخطط الشركة لنقل ميزات ووظائف نظام كروم مباشرةً إلى أندرويد.

هذا يعني أنه من المتوقع أن يتولى أندرويد زمام المبادرة كنظام أساسي، مع دمج مكونات نظام كروم فيه بمرور الوقت، ويتيح هذا النهج لجوجل توحيد جهودها دون فرض إعادة ابتكار كاملة، مع التوافق أيضًا مع توجه أندرويد الأخير نحو تحسين تجربة الشاشة الكبيرة.

بدأ أندرويد بالفعل بالتطور في هذا الاتجاه، فقد طرحت جوجل مجموعة من التحديثات التي تهدف تحديدًا إلى تحسين الإنتاجية على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وتشمل هذه التحديثات وضع سطح مكتب مناسب، وتعدد المهام عبر النوافذ، ودعمًا أفضل للشاشات الخارجية، وتحسين أداء التطبيقات على الشاشات الكبيرة.

قد يضع الاندماج المحتمل جوجل في وضع أقوى للمنافسة مع نظامي iPadOS وmacOS من Apple، خاصةً للمستخدمين الذين يتنقلون بين الأجهزة أو يرغبون في استمرارية العمل عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، من خلال توفير تجربة أكثر سلاسةً واتساقًا عبر مختلف عوامل الشكل، قد تسعى جوجل إلى معالجة أحد تحديات أندرويد طويلة الأمد: التجزئة بين المنصات.



قد يساعد توحيد نظامي التشغيل Chrome OS وAndroid في توحيد جهود التطوير، وتحسين تجربة المستخدم عبر الأجهزة، وتعزيز إنتاجية أندرويد، ومع ذلك، يشير تاريخ جوجل في دمج المنصات(مثل فوشيا) إلى أن التنفيذ سيكون العامل الحاسم.