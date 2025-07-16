شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تمنحك مساعد ذكاء اصطناعى بتطبيق إعدادات التابلت والان مع تفاصيل الخبر

تُحسّن مايكروسوفت تطبيق الإعدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ووكيل جديد مُصمم لمساعدتك في الوصول إلى الإعدادات وتكوينها بسرعة بالكمبيوتر المحمول "التابلت"، ففي الوقت الحالي، لاستخدام الإعدادات بفعالية، عليك أن تعرف بالضبط ما تبحث عنه ومكانه، تتوفر أداة بحث، ولكنك لا تزال بحاجة إلى فكرة عامة عن اسم الإعداد، وبالتالي يتنقل المستخدمون ذوو الخبرة في الواجهة بشكل طبيعي، ولكن قد يواجه المستخدمون الأكثر شيوعًا صعوبة فى استخدامها.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تُقدم مايكروسوفت الآن مساعدًا بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الإعدادات يهدف إلى إرشادك خلال إعدادات النظام، كما أن وكيل الذكاء الاصطناعي ليس روبوت دردشة، مثل Copilot، بل هو مُدمج مباشرةً في مربع بحث تطبيق الإعدادات، ويسمح لك بالعثور على خيارات التكوين من خلال وصف مشكلة أو تغيير ترغب في إجرائه.

ولعل الأمر الجيد أيضًا هو أنه يمكنك استخدام لغة طبيعية لشرح المشكلة أو ما تريد فعله، وسيعرض وكيل الذكاء الاصطناعي بعد ذلك الإعدادات ذات الصلة، وقد يُؤتمت خطوات تطبيق التغييرات، فيُعدّ وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد هذا أقرب إلى مساعد شخصي، وليس أداة بحث.

هذه ليست المرة الأولى التي تُجرب فيها مايكروسوفت هذه الفكرة، فقد سبق للشركة تجربة ميزة مماثلة مع Copilot، وعُرف هذا الإصدار داخليًا باسم "اقتراحات Copilot"، وصُمم للمساعدة من خلال تقديم توصيات بالإعدادات بناءً على نشاطك.

ولكن، من الواضح، تم التخلي عن هذه الميزة التي كانت مدعومة من Copilot، والآن، حل محلها وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد المدمج في الإعدادات.

كيفية استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي في الإعدادات

يمكنك ببساطة فتح تطبيق الإعدادات على جهاز الكمبيوتر المحمول واستخدام مربع البحث لوصف ما تريد تحقيقه، أو إذا كنت تواجه مشكلة.

سيبدأ وكيل الذكاء الاصطناعي باقتراح خيارات فورية أثناء الكتابة، وعند اقتراح إعداد، سيظهر زر "تطبيق"، والضغط عليه سيُفعّل الميزة تلقائيًا.