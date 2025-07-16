شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أقصر 3 أيام خلال الصيف هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقارير إلى أنه لمدة ثلاثة أيام هذا الصيف - 9 يوليو و22 يوليو و5 أغسطس - سيتسارع دوران الأرض قليلاً، مما يقلل من 1.3 إلى 1.5 ميلي ثانية كل يوم، ويأتي هذا التحول، الذي لا يُلاحظ في الحياة اليومية، ليُبرز كيف يؤثر موقع القمر على دوران كوكبنا.

وذكرت التقارير أن يوم 5 يوليو لعام 2024 ، كان أقصر يوم مُسجل ، حيث استمر 1.66 ميلي ثانية أقل من 24 ساعة، و على مدى مليارات السنين، ازداد دوران الأرض ببطء، لكن البيانات الحديثة تُظهر تسارعًا، فقد فسر العلماء مراقبة هذه التغييرات الطفيفة المهمة لفهم ديناميكيات الأرض وضبط الوقت، وتبين أن وراء هذا التسارع بشكل كبير جاذبية القمر.

وأكد الباحثون أن في تلك التواريخ (9 يوليو، 22 يوليو، و5 أغسطس)، سيكون القمر في أقصى شمال أو جنوب خط استواء الأرض، مما يُضعف تأثيره المدّي على دوران كوكبنا، ونتيجةً لذلك، تدور الأرض بسرعة أكبر قليلاً - كما تدور قمة مثبتة في طرفيها، كما تؤثر التحولات الموسمية في توزيع الكتلة على الدوران.

ويشير ريتشارد هولم من جامعة ليفربول إلى أن النمو الصيفي وذوبان الثلوج في نصف الكرة الشمالي يُحركان الكتلة بعيدًا عن محور الأرض، مما يُبطئ الدوران بنفس الطريقة التي يُبطئ بها متزلج الجليد حركته بمد ذراعيه.

ويعالج تغير طول النهار بدقة عالية، حيث تراقب الخدمة الدولية لدوران الأرض ونظمها المرجعية (IERS) دوران الأرض، وتُضيف ثوانٍ كبيسة للحفاظ على تزامن التوقيت العالمي المنسق (UTC) مع التوقيت الشمسي و عادةً ما تُضاف ثانية واحدة عند تباطؤ دوران الأرض، ولكن إذا استمر اتجاه دورانها نحو الازدياد، فقد طرح العلماء "ثانية كبيسة سلبية" - أي إزالة ثانية واحدة - لإعادة ضبط الساعات.