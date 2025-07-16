شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يضيف شخصيات ذكاء اصطناعي على روبوت جروك.. آنى ورودى وتشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف إيلون ماسك ميزة جديدة إلى روبوت الدردشة الذكي "جروك" (Grok)، تُسمى "رفقاء الذكاء الاصطناعي القابلين للتخصيص"، وكان أول الشخصيات التي أُطلقت كجزء من هذه الميزة هي فتاة أنمي ذات طابع قوطي تُدعى آني، وباندا أحمر يُدعى رودي.

والشخصيتان الجديدتان متاحتان لمشتركي "سوبر جروك"، وهي باقة X Premium+ بقيمة 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

وقد أكد ماسك أن ميزة "رفقاء الذكاء الاصطناعي" قيد الإطلاق التجريبي حاليًا، وسيكون تفعيلها أسهل لمشتركي "سوبر جروك" خلال أيام قليلة، حيث يمكن الوصول إلى الشخصيتين الجديدتين، آني ورودي، وهو شخصية باندا حمراء، عبر تطبيق Grok بتعديل الإعدادات، ومع أن xAI لم تُفصح بعد عن تفاصيل رسمية حول رفاق الذكاء الاصطناعي وميزاتهم، إلا أن الصور الرمزية تبدو تفاعلية بالكامل وقادرة على المشاركة في محادثات Grok التقليدية.

ويعد سوبر جروك جزء من اشتراك X Premium+ الأوسع، والذي يتضمن ميزات متقدمة لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، مثل البحث العميق، والوصول الفوري إلى البيانات، وإنشاء الصور، ووضع التفكير المنطقي لحل المشكلات المعقدة.

ويبدو أن هذه الإضافات هي الأحدث في سلسلة من الميزات التي تهدف إلى تعزيز تفاعل المستخدم وتوفير تخصيص أكبر للمستخدمين المدفوعين، وفي حين أن إطلاق رفقاء الذكاء الاصطناعي من جروك يثير اهتمامًا كبيرًا، تشير التقارير الأولية من المستخدمين والمختبرين أيضًا إلى تضمين محتوى للبالغين ويُقال إن إحدى الصور الرمزية، آني، تتميز بوضع غير آمن للعمل (NSFW) يُغير مظهرها، بما في ذلك الملابس الموحية، وفقًا لموقع ذا فيرج.



على الرغم من أن xAI لم تُفصّل هذه الميزة رسميًا، فقد ظهرت بالفعل صور غير آمنة للعمل مرتبطة بالشخصية على X، مما أثار مخاوف بشأن إدارة المحتوى والرقابة عليه.

وأعاد إطلاق رفقاء الذكاء الاصطناعي أيضًا إشعال النقاش الأوسع حول التأثير النفسي لعلاقات الذكاء الاصطناعي، في حين أن صور جروك الرمزية لم تُنشر بعد

أشعل إطلاق رفقاء الذكاء الاصطناعي نقاشًا أوسع حول التأثير النفسي لعلاقات الذكاء الاصطناعيورغم أن صور جروك الرمزية لم تُسوّق صراحةً كشركاء رومانسيين أو عاطفيين، إلا أن تصميمها الأنيق وميزاتها القابلة للتخصيص تضعها في فئة تفاعلات الذكاء الاصطناعي التي تطمس الخط الفاصل بين الفائدة والتفاعل العاطفي.

في غضون ذلك، رصد المستخدمون شخصية ثالثة، تُدعى تشاد، قد تُضاف قريبًا إلى مجموعة رفقاء جروك بالذكاء الاصطناعى، ويتضمن غروك بالفعل وضع دردشة صوتية، يسمح بإجراء محادثات شفهية تفاعلية، مما يشير إلى أن xAI ربما تخطط لتوسيع نطاق تجربتها القائمة على الشخصيات.