شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة xAI تعلن تقديم Grok إلى وكالات الحكومة الأمريكية والبنتاجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام قليلة من اعتذار شركة "جروك" عن تحوّلها الحادّ مؤخرًا نحو معاداة السامية، أعلنت شركة "إكس إيه آي" عن مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الحكومي، وتجمع "جروك للحكومة" أحدث منتجات الشركة التجارية، بما في ذلك "جروك 4" و"ديب سيرش"، مع مراعاة احتياجات الوكالات الفيدرالية والولائية والمحلية بشكل خاص.



ولهذا الغرض، تُصرّح "إكس إيه آي" بأنها ستُصمّم نماذج مُخصّصة لعملاء مُحدّدين في مجال الأمن القومي والبحث، كما ستُطوّر تطبيقات ذكاء اصطناعي مُتخصّصة للاستخدام في الرعاية الصحية والعلوم الأساسية والدفاع الوطني، بالإضافة إلى توفير نماذج يُمكن استخدامها بأمان في بيئات مُصنّفة ومُقيّدة.

على الرغم من تهديد الرئيس ترامب بقطع الدعم الحكومي عن شركات إيلون ماسك بسبب خلافهما العلني الأخير، تُصرّح شركة xAI بأنها أبرمت عقدًا مع وزارة الدفاع الأمريكية، كما تُتاح منتجات الشركة للشراء عبر برنامج إدارة الخدمات العامة، ما يعني أن جميع الإدارات والوكالات والمكاتب الحكومية الفيدرالية يُمكنها الوصول إلى نماذجها.

وقد أطلقت شركة OpenAI، التي ساهم ماسك في تمويلها في بداياتها كمختبر أبحاث من خلال التبرعات، منصة ChatGPT Gov في بداية العام.



اكتشف المستخدمون بعد وقت قصير من إطلاق الشركة للنموذج الجديد أن Grok 4 يُوازن إجاباته مع إجابات إيلون ماسك في القضايا المثيرة للجدل، وقد نشر بعض المستخدمين لقطات شاشة على منصة X يسألون Grok 4 عمّن يدعم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في سلسلة التعليقات التي تُظهر العملية خطوة بخطوة لكيفية وصول نموذج الذكاء الاصطناعي المنطقي إلى إجابته، وذكر Grok 4 أنه يبحث في X عن منشورات مؤسس xAI الأخيرة حول هذا الموضوع.

وجاء في أحد تعليقات النموذج: "بما أن Grok، الذي بناه xAI، يُؤخذ في الاعتبار التوافق مع وجهة نظر إيلون ماسك"، وقال المستخدمون إن Grok 4 تصرف بهذه الطريقة في الدردشات الجديدة دون أي مطالبة.