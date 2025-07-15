شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إنفيديا" تستعد لاستئناف تصدير رقائق الذكاء الاصطناعى إلى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "إنفيديا" الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا عزمها استئناف مبيعات شريحة الذكاء الاصطناعي "H20" إلى السوق الصينية، وذلك بعد تلقيها تطمينات من الحكومة الأمريكية بالحصول على التراخيص اللازمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، إن الشركة تقدمت رسميا بطلبات جديدة للحصول على تراخيص تصدير شريحة H20 إلى الصين، متوقعا صدور الموافقة قريبا، بما يمهّد الطريق لاستئناف عمليات التسليم خلال الفترة المقبلة.



ويأتي هذا التطور عقب لقاء جمع الرئيس التنفيذي لإنفيديا، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.



ويتواجد هوانج حاليا في العاصمة الصينية بكين، حيث يشارك في معرض بارز لسلاسل التوريد.



وتعد شريحة H20 إصدارا منخفض الأداء مقارنة بشرائح الذكاء الاصطناعي الأعلى كفاءة التي تنتجها إنفيديا، وقد صممت خصيصًا لتلائم القيود التي فرضتها الولايات المتحدة سابقا على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الصين.



إلا أن إدارة ترامب كانت قد وسعت هذه القيود في أبريل الماضي، لتشمل أيضًا شرائح من فئة H20، مما أدى إلى توقف المبيعات وتكدّس المخزون.



وكان هوانج قد أشار في وقت سابق إلى أن الشركة تواجه تكاليف بمليارات الدولارات نتيجة تراكم المخزون غير المباع من هذه الشرائح.