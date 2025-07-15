تكنولوجيا: هاتف Honor X70 يتحدى جرافة الحفر ويثبت قوة تحمل غير مسبوقة قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor للكشف عن هاتفها الجديد X70 في 15 يوليو، وقد كثفت العلامة التجارية حملتها الترويجية مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي.

هل تساءلت يومًا من سيفوز في مواجهة بين هاتف ذكي لم يُعلن عنه بعد وجرافة Sany SY205C-S؟ يقدم الفيديو أدناه الإجابة على هذا السؤال بشكل واضح.

في البداية، يُثبت الهاتف على أحد أسنان جرافة الحفر، ثم تبدأ الجرافة بالعمل على الحفر مع وجود الهاتف في مكانه. وبالرغم من تعرض الهاتف لكمية كبيرة من الأتربة، يظل سليمًا تمامًا كما هو متوقع.

في الجزء الثاني من الفيديو، تصدم جرافة الحفر الهاتف بعلبة الجرافة، مما يجعله يطير في الهواء لفترة قبل أن يسقط على الأرض. وبطبيعة الحال، يظل الهاتف بحالة جيدة دون أي ضرر. والأكثر إثارة، يتم ضغط الهاتف تحت علبة الجرافة بقوة، لكنه ينجو من هذه التجربة دون أي مشاكل.

بعد ذلك، يتعرض الهاتف لرش مياه قوي من خرطوم مكافحة الحريق. وبفضل مقاومته للماء بمعايير IP69 و IP69K، ينجو الهاتف بسهولة، في حين لا تتحمل بعض الأدوات الأخرى هذا الاختبار.

يتميز هاتف Honor X70 ببطارية ضخمة غير مسبوقة لهاتف ذكي من الفئة العادية بسعة 8300 مللي أمبير، مع الحفاظ على سمك أقل من 8 ملم ووزن أقل من 200 جرام.

كما سيأتي مزودًا بشاشة OLED بحجم 6.79 بوصة ودقة 1200×2640، ومعالج Snapdragon 6 Gen 4، وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت، ونظام MagicOS 9 من الصندوق.

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