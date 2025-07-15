شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الصينية تعلن نجاح إطلاق مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-9" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الصينية اليوم (الثلاثاء) ، نجاح إطلاق مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-9" من موقع "ونتشانج" لإطلاق المركبات الفضائية بمقاطعة هاينان الجزيرة جنوبي البلاد.

وذكرت قناة ( سي جي تي إن ) الصينية الناطقة بالعربية أن مركبة الشحن الفضائية انفصلت عن الصاروخ "لونج مارش 7 "الحامل بعد عشر دقائق ودخلت في المدار المحدد مسبقا .

وأشارت القناة الاخبارية إلى أن مركبة الشحن الفضائية تحمل الوقود الدافع ومواد استهلاكية وأجهزة التطبيق والاختبار ومواد أخرى لرواد الفضاء المقيمين في المدار.

وفي سياق أخر أطلقت سبيس إكس قمرًا صناعيًا غامضًا إلى مدار انتقالي جغرافي ثابت (GTO) من ساحل الفضاء بولاية فلوريدا، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال الفضائية اليوم في مهمة سبيس إكس التجارية GTO-1، ولم تحدد الشركة الحمولة، على الرغم من أنه يُعتقد أنها قمر اتصالات إسرائيلي يُدعى درور-1.

ووفقا لموقع NextSpaceflight، فإن درور-1 هو قمر اتصالات جغرافي ثابت، ويهدف إلى تلبية احتياجات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة.