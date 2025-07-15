تكنولوجيا: بلايستيشن تعيد إصدار مجموعة الذكرى الثلاثين في مناطق محددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - احتفالًا بمرور ثلاثين عامًا على انطلاق علامة بلايستيشن، أعادت الشركة إطلاق مجموعة PlayStation 30th Anniversary Collection في عدد من المناطق المحددة، بعد أن شهدت نسختها الأولى إقبالًا كبيرًا العام الماضي وصعوبة في الحصول عليها بسبب المضاربة وشراء السلع بكميات كبيرة.

المجموعة تشمل نسخًا محدودة من أجهزة وأكسسوارات بلايستيشن، أبرزها:

PS5 Digital Edition 30th Anniversary Limited Edition Console Bundle (الجهاز مع وحدة تحكم DualSense)

ذراع التحكم اللاسلكي DualSense بإصدار الذكرى الثلاثين

جهاز PlayStation Portal بنفس الإصدار المحدود

من المقرر طرح هذه المنتجات بكمية محدودة خلال شهر سبتمبر في عدة دول، منها: كندا، فرنسا، اليابان، أيرلندا، إيطاليا، والمملكة المتحدة.

في كندا، تبدأ الطلبات المسبقة في 23 يوليو الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي عبر مجموعة من تجار التجزئة المختارين، بينما يكون الإطلاق الرسمي في 9 سبتمبر.

أما في فرنسا وإيطاليا، فستكون الطلبات المسبقة متاحة حصريًا عبر direct.playstation.com بداية من 23 يوليو الساعة 10 صباحًا، مع إتاحة وصول مبكر لأعضاء PlayStation Plus بتاريخ 21 يوليو في نفس التوقيت. وسيكون تاريخ الإصدار الرسمي هناك هو 29 سبتمبر.

في أيرلندا، يمكن الحجز المسبق في نفس اليوم والتوقيت عبر Smyths Toys، فيما سيبدأ البيع الفعلي في 29 سبتمبر، وهو نفس موعد الإطلاق في المملكة المتحدة، التي ستعتمد أيضًا موقع direct.playstation.com للطلب المسبق، مع فتح باب الطلب المبكر لأعضاء Plus في 21 يوليو.

أما اليابان، فستُتاح الطلبات المسبقة بنفس التواريخ، لكن الإطلاق الفعلي سيكون في 9 سبتمبر.

حتى الآن، لم تكشف بلايستيشن عن أسعار النسخ المحدودة، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستكون بنفس أسعار النسخ العادية، مثل PS5 Digital Edition المتوفر على أمازون بسعر 449 دولارًا.

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