شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 Air يظهر بأربعة ألوان جذابة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Apple Club عن تسريب جديد طال انتظاره حول هاتف iPhone 17 Air، الذي من المتوقع طرحه خلال العام المقبل، مع لمسة تصميمية جديدة كليًا، ووفقًا للتقرير، سيأتي الهاتف بأربعة ألوان أنيقة تهدف إلى جذب فئات مختلفة من المستخدمين، وتبرز روح الفخامة والبساطة في آنٍ واحد.

أربعة ألوان تدمج الأناقة بالتقنية

بحسب التسريب، الألوان المتوقعة لهاتف iPhone 17 Air هي:

الأزرق الفاتح Light Blue: لمسة هادئة ومفعمة بالحياة لعشاق الأسلوب العصري.

الأسود المعدني محBlack: خيار أنيق وكلاسيكي يعكس القوة والغموض.

الذهبي الفاتح Light Gold: لعشاق الفخامة والتميز بلمسة ناعمة.

الفضي Silver: تصميم مستقبلي نقي يناسب كل الأذواق.

وتشير المصادر إلى أن آبل تراهن على هذه الألوان الأربعة لتكون جزءًا من استراتيجية تسويقية جديدة تستهدف الشباب والمستخدمين المهتمين بالموضة والتكنولوجيا على حد سواء.

تصميم خفيف بلمسة Air

اسم “Air” ليس مجرد لقب، بل يعكس تصميم الهاتف الذي يُقال إنه سيكون الأخف وزنًا بين جميع هواتف iPhone حتى الآن، مع حواف نحيفة جدًا وهيكل أكثر انسيابية، ما يعزز من راحة الاستخدام والمظهر المتطور للهاتف.

دعم للابتكار في الأداء والبطارية

رغم أن التسريب لم يتناول المواصفات التقنية بالتفصيل، إلا أن Apple Club أشار إلى أن iPhone 17 Air سيحمل معالجًا جديدًا فائق الكفاءة، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة في عمر البطارية، بفضل تقنيات تصنيع أكثر تطورًا في مكونات الجهاز الداخلية.

موعد الإطلاق المتوقع

من المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن iPhone 17 Air خلال حدث آبل السنوي في خريف 2026، إلى جانب إصدارات أخرى من سلسلة iPhone 17. ومع تزايد التسريبات، يبدو أن الشركة تتجه لتقديم مزيج فريد من الأناقة والخفة والتقنية في هاتف واحد.