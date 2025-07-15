شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غطاء مُسرب لهاتف iPhone 17 Pro يُشير مرة أخرى إلى تغيير ستلاحظه بالتأكيد والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 تتزايد التسريبات ، وهناك فكرة جيدة عن خيارات الألوان ، والتعديلات المُرتقبة على Dynamic Island ، وإذا كنتَ تتابع الشائعات فربما تعلم أن iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max مُستعدان لتغيير جذري في التصميم .

ومن أكثر التغييرات التي حظيت باهتمام واسع هو نتوء الكاميرا الكبير في الخلف ، والآن ظهرت صور جديدة تُظهر أغطية MagSafe لسلسلة iPhone 17 ، بينما تكشف أغطية طرازات Pro عن شيء جديد مقارنةً بما رأيناه سابقًا ، وتُظهر هذه الصور غطاء MagSafe مُجمدًا بحلقة مغناطيسية مفتوحة ، صُمم لتسليط الضوء على موضع شعار Apple الجديد المُشاع على طرازات Pro. وللمقارنة، توجد أيضًا صورة لتصميم MagSafe القديم الدائري بالكامل، مما يُبرز الفرق بوضوح.

ويتضمن إعداد MagSafe الحالي دائرة كاملة فوق لوحة القيادة العمودية، ولكن الإعداد الجديد يحتوي على فجوة، ربما لإفساح المجال لمكان شعار Apple الجديد.



لكن لماذا هذا التغيير؟ قد يكون السبب هو نتوء الكاميرا الكبير في هاتف iPhone 17 Pro ، فهو يدفع الشعار للأسفل حتى لا يختفي بغطاء MagSafe ، ولو بقي الشعار في مكانه، لغطته الحافظة جزئيًا ، ومع ذلك للوهلة الأولى قد يبدو الشعار المائل والحلقة غير المكتملة غريبين بعض الشيء.

ويجب أن تذكّر أن هذه كلها تسريبات وشائعات، حتى لو كانت من مصادر موثوقة عادةً ، ولا يزال بإمكان آبل أن تفاجئنا بمظهر أنظف وأكثر أناقة لطرازات iPhone 17 Pro النهائية، ونأمل أن يكون هذا هو الحال.

بصرف النظر عن التصميم، يُتوقع أن يُمثل هاتفا iPhone 17 Pro وPro Max ترقياتٍ جذرية، ويُقال إن عدسةً تليفوتوغرافيةً جديدةً بدقة 48 ميجابكسل ستأتي قريبًا ، مما قد يعني تقريبًًا يصل إلى 10x دون فقدان للجودة، وخطوةً كبيرةً للأمام في التصوير في الإضاءة المنخفضة والمسافات البعيدة ، وتُمثل هذه قفزةً هائلةً مقارنةً بكاميرا 12 ميجابكسل في طرازات Pro الحالية.

لدى مُحبي صور السيلفي سببٌ للحماس أيضًا، إذ تُشير التقارير إلى أن آبل تُخطط لتحديث كبير في الكاميرا الأمامية لجميع هواتف آيفون 17 ، ووفقًا لتقارير حديثة، قد تُضاعف الشركة دقتها من 12 ميجابكسل إلى 24 ميجابكسل ، وهذا يعني أن هواتف آيفون القادمة ستُقدم صورًا ذاتية أكثر وضوحًا ومكالمات فيديو أكثر وضوحًا.

وهناك أيضًا شائعات حول إمكانية وصول تسجيل الفيديو بدقة 8K أخيرًا إلى هواتف iPhone 17 Pro ، إذا صحّ ذلك، فستنضم Apple رسميًا إلى نادي الفيديو فائق الدقة وهي خطوة انتظرها العديد من المستخدمين، وخاصةً منشئي المحتوى ومصوري الفيديو، لسنوات.