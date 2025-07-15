شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تُطلق مساعدًا ذكيًا داخل تطبيق الإعدادات: وداعًا للبحث اليدوى عن الخيارات والان مع تفاصيل الخبر

تُحسّن مايكروسوفت تطبيق الإعدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكيل جديد مُصمم لمساعدتك في الوصول إلى الإعدادات وضبط الإعدادات بسرعة، وحاليًا، لاستخدام الإعدادات بفعالية، عليك معرفة ما تبحث عنه بالضبط ومكانه.

وتتوفر أداة بحث، ولكن لا يزال عليك معرفة اسم الإعداد بشكل عام، بالطبع يتنقل المستخدمون ذوو الخبرة في الواجهة بسلاسة، ولكن قد يواجه المستخدمون الأكثر شيوعًا صعوبة في استخدامها.

لهؤلاء الأشخاص، تُقدّم مايكروسوفت الآن مساعدًا ذكيًا في تطبيق الإعدادات، يهدف إلى إرشادك خلال إعدادات النظام.

هذا المساعد ليس روبوت دردشة، مثل Copilot، بل هو مُدمج مباشرةً في مربع بحث تطبيق الإعدادات، يُتيح لك العثور على خيارات التكوين من خلال وصف المشكلة أو التغيير الذي ترغب في إجرائه.

والأمر الرائع أيضًا هو إمكانية استخدام لغة طبيعية لشرح المشكلة أو ما تريد فعله. سيعرض لك مساعد الذكاء الاصطناعي بعد ذلك الإعدادات ذات الصلة، وقد يُؤتمت خطوات تطبيق التغييرات.

بشكل عام، يُعدّ وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد هذا أقرب إلى مساعد شخصي منه إلى أداة بحث، وهذه ليست المرة الأولى التي تُجرّب فيها مايكروسوفت هذه الفكرة، فقد سبق للشركة أن جرّبت ميزة مشابهة مع Copilot، عُرف هذا الإصدار داخليًا باسم "اقتراحات Copilot"، وصُمّم للمساعدة من خلال تقديم توصيات بالإعدادات بناءً على نشاطك.

ولكن، من الواضح تم التخلي عن هذه الميزة المدعومة بـ Copilot، والآن حلّت محلها هذه الميزة الجديدة المُدمجة في الإعدادات.

كيفية استخدام وكيل إعدادات الذكاء الاصطناعي

للاستفادة من هذا المساعد الجديد، يجب أن يكون لديك جهاز كمبيوتر مزود ببرنامج Copilot+، لتجربته، ما عليك سوى فتح تطبيق الإعدادات على جهاز الكمبيوتر المحمول واستخدام مربع البحث لوصف ما تريد تحقيقه، أو إذا كنت تواجه مشكلة.



سيبدأ وكيل الذكاء الاصطناعي باقتراح خيارات فورية أثناء الكتابة ، عند اقتراح إعداد، سيظهر زر "تطبيق" (مثلاً، عند تفعيل ميزة الوصول الصوتي)، وعند النقر عليه سيتم تفعيل الميزة تلقائيًا.

للأسف، هذه الميزة ليست مثالية بعد، فليس كل استعلام يُمكّن الذكاء الاصطناعي من العثور على الميزة المطلوبة، وأحيانًا، قد تُربكه أبسط المهام.