تكنولوجيا: تسريبات تكشف بطاريات ضخمة وتصميمات كاميرا جديدة في هواتف Vivo X300 Pro وOppo Find X9 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير أحدث التسريبات إلى أن العديد من الهواتف الذكية الرائدة لعام 2025، مثل Vivo X300 Pro، Oppo Find X9 Pro، Xiaomi 16 Pro، وHonor Magic8 Pro، ستُطلق في وقت متقارب في النصف الثاني من 2025. تتشارك هذه الأجهزة تصميمًا أماميًا متشابهًا بفضل شاشاتها المسطحة ذات الحواف النحيفة للغاية، مما يمنحها مظهرًا عصريًا ومتجانسًا.

من أبرز المواصفات المشتركة بين Vivo X300 Pro وOppo Find X9 Pro هي بطارياتها الكبيرة التي تُقارب 7000 مللي أمبير/ساعة. تشير التسريبات إلى أن سعة بطارية X300 Pro قد تصل إلى 6870 مللي أمبير/ساعة، بينما تكون بطارية Find X9 Pro أقل قليلاً عند 6830 مللي أمبير/ساعة. من المحتمل أن يتم تسويق هذه السعات على أنها 7000 مللي أمبير/ساعة لأغراض ترويجية، مما يجعلها ترقية ملحوظة مقارنة بسعات سابقاتها (X200 Pro بـ6000 مللي أمبير/ساعة وFind X8 Pro بـ5910 مللي أمبير/ساعة). تُعزى هذه الزيادة إلى تصميمات بطاريات على شكل حرف L أو مغطاة بدرع فولاذي، وهي تقنيات كانت تُستخدم سابقًا في هواتف آيفون من أبل، التي يُتوقع أن تكون ترقياتها أقل طموحًا في سلسلة iPhone 17 Pro.

على عكس التوقعات التي ربطت هذه الأجهزة بمعالج Snapdragon 8 Elite 2، تشير التسريبات إلى أن كلاً من Vivo X300 Pro وOppo Find X9 Pro سيستخدمان معالج MediaTek Dimensity 9500. يُعد هذا المعالج خيارًا متطورًا يوفر أداءً قويًا وكفاءة طاقة عالية، مما يجعله مناسبًا لهذه الهواتف الرائدة.

فيما يتعلق بالكاميرات الخلفية، يُتوقع أن يشهد Oppo Find X9 Pro تغييرًا جذريًا في تصميم الكاميرا الخلفية، مع التحول إلى تخطيط جديد يبتعد عن التصميم الدائري لسلسلة Find X8. من ناحية أخرى، من المرجح أن يحتفظ Vivo X300 Pro بتصميم كاميرا مركزي تقليدي يشبه عدسات DSLR، مشابه لما رأيناه في X200 Ultra، مما يحافظ على مظهر مميز وأنيق.

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