شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد إطلاق سلسلة iPhone 17.. المواصفات وأحجام الشاشة والكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل للكشف عن الجيل القادم من هواتف آيفون، ومن المرجح أن يكون حفل الإطلاق في أوائل سبتمبر 2025، وفقًا لمصدر موثوق في قطاع التقنية، ومن المرجح أن تشمل الطرازات الجديدة آيفون 17، وآيفون 17 إير (النسخة فائقة النحافة من الشركة)، وآيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس.

موعد إطلاق سلسلة آيفون 17 القادمة

أفاد مارك جورمان، مراسل بلومبرج، مؤخرًا أن آبل ستُعقد على الأرجح حدث الإطلاق خلال أسبوع 8 سبتمبر، حيث يعتقد جورمان أن الحدث سيُعقد على الأرجح يوم الثلاثاء 9 سبتمبر أو الأربعاء 10 سبتمبر، و ستتميز سلسلة iPhone 17 القادمة بمعالجات مُحدثة وتغييرات في العتاد، فمن المتوقع أن تستخدم طرازات iPhone 17 الأساسية شريحة A19، بينما ستعمل إصدارات Pro على شرائح A19 Pro.

و ستُصنع كلتا الشريحتين بواسطة شركة TSMC باستخدام تقنية تصنيع 3 نانومتر من الجيل الثالث و ستأتي طرازات iPhone 17 غير Pro بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، بينما ستأتي إصدارات Pro بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، قد تُحسّن هذه الزيادة في سعة الذاكرة في الطرازات الأعلى أداءً تعدد المهام، وستسمح للمستخدمين بتشغيل المزيد من التطبيقات في الخلفية دون إبطاء الجهاز.

علاوة على ذلك، سيحتوي هاتف iPhone 17 على شاشة مقاس 6.3 بوصة، وهي أكبر قليلاً من شاشة iPhone 16 ذات الـ 6.1 بوصة، ويُشاع أن iPhone 17 Air سيأتي بشاشة مقاس 6.7 بوصة، وسيحتوي iPhone 17 Pro أيضًا على شاشة مقاس 6.3 بوصة، وسيحتوي iPhone 17 Pro Max على شاشة مقاس 6.9 بوصة.

و من المرجح أن يأتي iPhone 17 بإعداد كاميرا ثلاثية: كاميرا واسعة بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، أما iPhone 17 Air، ذو الهيكل الأرق، فقد يحتوي على كاميرا خلفية واسعة واحدة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، نظرًا لضيق المساحة داخل الجهاز.