تكنولوجيا: تسريب جديد لهواتف iPhone 17 يكشف عن ألوان محسّنة في السلسلة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات، التي شاركها المسرب المعروف سوني ديكسون، عن لمحة جماعية لألوان سلسلة iPhone 17 الجديدة، بما في ذلك طرازات iPhone 17 و17 Air و17 Pro. وتُظهر الصور أغطية حماية عدسات الكاميرا بالألوان المختلفة، والتي يبدو أنها ستتطابق مع لون الهاتف نفسه.

تشير هذه الصور إلى أن أبل تستعد أخيرًا لإضفاء المزيد من الجرأة على ألوان هواتفها، من خلال طرح خيارات لونية أوسع تشمل جميع الطرازات، من النسخ العادية إلى الـPro. ويحصل iPhone 17 على أكبر مجموعة ألوان حتى الآن، من بينها الأسود، والرمادي، والفضي، والأزرق الفاتح، والأخضر، والبنفسجي.

بالنسبة لـiPhone 17 Air، تؤكد الصور أنه سيأتي بكاميرا خلفية واحدة فقط كما توقعت الشائعات، وسيتوفر بالألوان التالية: الأسود، والفضي،و الأزرق الرمادي، والذهبي الفاتح.

أما أكثر ما جذب الانتباه، فهو طرازا iPhone 17 Pro وPro Max، حيث تُظهر التسريبات أنهما سيطرحان بخمسة ألوان، تشمل الأسود والرمادي والفضي كخيارات تقليدية، إلى جانب لونين جديدين: الأزرق الداكن والبرتقالي.

ووفقًا لديكستون، فإن اللون البرتقالي قد يكون في الواقع نسخة ذهبية داكنة أو بلون النحاس لطرازي iPhone 17 Pro وPro Max.

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