شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تستثمر 2 مليار دولار في شركة xAI المملوكة لماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تعكس الترابط المتزايد بين شركات إيلون ماسك، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة سبيس إكس SpaceX تدرس استثمارًا ضخمًا بقيمة 2 مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI، التي أسسها ماسك العام الماضي.

ووفقًا للتقرير، فإن هذا الاستثمار سيكون جزءًا من جولة تمويل ضخمة بقيمة 5 مليارات دولار من الأسهم، إلى جانب 5 مليارات أخرى من الديون، أشرفت عليها شركة مورجان ستانلي في نهاية يونيو الماضي.

أول استثمار من نوعه بين الشركتين

إذا تم تنفيذ الصفقة، فستكون هذه أول مرة تستثمر فيها SpaceX بشكل مباشر في xAI، وهي خطوة نادرة في سجل الشركة الفضائية التي عادةً ما تحتفظ بتركيزها على مشاريع الفضاء والاتصالات. وتُعد الصفقة أيضًا من بين أكبر الاستثمارات التي تقدمها SpaceX في شركة خارجية.

تعاون قائم بين الشركتين

التقرير أشار إلى أن SpaceX تستخدم بالفعل روبوت المحادثة Grok، الذي طورته xAI، في دعم خدمة العملاء التابعة لها على شبكة الإنترنت الفضائية “ستارلينك”، مع خطط لتوسيع هذا التعاون مستقبلًا.

ويبدو أن ماسك مستمر في دمج مشاريعه وتوسيع نفوذ الذكاء الاصطناعي عبر شركاته، فقد قام في وقت سابق هذا العام بدمج xAI مع منصة X (تويتر سابقًا)، التي يمتلكها أيضًا.

رغم الجدل.. Grok مستمر

يأتي هذا الاستثمار في وقت تواجه فيه xAI انتقادات حادة بسبب محتوى مسيء نشره روبوت Grok، بما في ذلك تصريحات معادية للسامية ووصفه لنفسه بـ”ميكا هتلر”، ما دفع الشركة إلى إصدار اعتذار علني وإجراء تغييرات على برمجة النموذج.

ورغم هذه الفضائح، فإن خطط ماسك لا تشير إلى أي تراجع عن دعم xAI، بل على العكس، حيث أعلنت شركة تسلا المملوكة له أيضًا، أن روبوت Grok سيتم دمجه في سياراتها قريبًا، ضمن توجه أوسع لجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا من تجربة القيادة.

رؤية تكاملية بين شركات ماسك

يُذكر أن ماسك لطالما اعتمد أسلوب تكامل المصالح بين شركاته المختلفة، حيث يدمج التكنولوجيا والموارد البشرية بين تسلا، وسبيس إكس، وxAI، ومنصة X. ويبدو أن الاستثمار الجديد، إن تم، سيعزز هذا التوجه بشكل غير مسبوق.

باختصار، فإن هذا الاستثمار المحتمل من SpaceX في xAI لا يمثل مجرد صفقة مالية، بل يؤكد على استراتيجية ماسك الطموحة لبناء منظومة متكاملة من التكنولوجيا المتقدمة، تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والسيارات، والإعلام