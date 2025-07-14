شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: راحت عليها.. 7 أجهزة من أبل خارج الضمان وأيفون 8 ضمنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيبالإثنين، 14 يوليو 2025 04:20 م
أضافت آبل 7 من منتجاتها القديمة إلى قائمة الأجهزة القديمة، قبيل إطلاق سلسلة هواتف آيفون 17 القادمة، تشمل القائمة هاتف آيفون 8 (نسخة 128 جيجابايت) وجهاز ماك برو 2013، بالإضافة إلى بعض أجهزة آيباد وماك من عامي 2018 و2019، وتعتبر شركة أبل المنتج "عتيقًا" بعد خمس سنوات من توزيعه للبيع آخر مرة، ثم يصبح "عتيقًا" بعد عامين منذ لك.
يُعد جهاز ماك برو 2013، المعروف بشكله الأسطواني الجريء، من أكثر الإصدارات إثارةً للجدل هذه المرة، في حين حظي في البداية بإشادة لبنيته المدمجة وتصميمه الحراري القوي، إلا أن تصميمه المغلق جعل ترقياته صعبة، استبدلته آبل لاحقًا بجهاز ماك برو تقليدي ذي تصميم برجي في عام 2019، والآن، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على توقف إنتاجه، أدرجت آبل طراز 2013 رسميًا في قائمتها للأجهزة القديمة.
الأجهزة المدرجة في قائمة آبل للأجهزة القديمة هي تلك التي توقف بيعها منذ أكثر من خمس سنوات، ورغم أن هذه المنتجات قد لا تزال قيد الاستخدام، إلا أن آبل لا تضمن دعم الأجهزة أو توفر قطع الغيار لها.
تشمل الأجهزة الأخرى المُضافة إلى القائمة جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة لعام 2019، وجهاز iMac لعام 2019، وجهاز iPad Pro مقاس 11 بوصة لعام 2018، وجهاز iPad Pro من الجيل الثالث مقاس 12.9 بوصة من العام نفسه، جميع هذه الأجهزة، على الرغم من أنها لا تزال قادرة على العمل في العديد من حالات الاستخدام، قد تواجه قريبًا قيودًا تتعلق بالإصلاحات وتوافق البرامج.
تُحدّث Apple بانتظام قوائم منتجاتها القديمة والقديمة كجزء من سياسة الدعم الخاصة بها. أما المنتجات القديمة، فهي تلك التي توقف إنتاجها لأكثر من سبع سنوات ولم تعد تتلقى أي دعم رسمي للأجهزة.
مع توقع وصول هاتف iPhone 17 خلال الأشهر المقبلة، تُميّز Apple بوضوح بين جيلها الأحدث من الأجهزة وتلك التي تستعد للتقاعد. بالنسبة لمستخدمي iPhone 8 أو Mac Pro 2013 القدامى، قد يكون الوقت قد حان للتفكير في الترقية.
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