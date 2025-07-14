شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: راحت عليها.. 7 أجهزة من أبل خارج الضمان وأيفون 8 ضمنها والان مع تفاصيل الخبر

أضافت آبل 7 من منتجاتها القديمة إلى قائمة الأجهزة القديمة، قبيل إطلاق سلسلة هواتف آيفون 17 القادمة، تشمل القائمة هاتف آيفون 8 (نسخة 128 جيجابايت) وجهاز ماك برو 2013، بالإضافة إلى بعض أجهزة آيباد وماك من عامي 2018 و2019، وتعتبر شركة أبل المنتج "عتيقًا" بعد خمس سنوات من توزيعه للبيع آخر مرة، ثم يصبح "عتيقًا" بعد عامين منذ لك.

يُعد جهاز ماك برو 2013، المعروف بشكله الأسطواني الجريء، من أكثر الإصدارات إثارةً للجدل هذه المرة، في حين حظي في البداية بإشادة لبنيته المدمجة وتصميمه الحراري القوي، إلا أن تصميمه المغلق جعل ترقياته صعبة، استبدلته آبل لاحقًا بجهاز ماك برو تقليدي ذي تصميم برجي في عام 2019، والآن، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على توقف إنتاجه، أدرجت آبل طراز 2013 رسميًا في قائمتها للأجهزة القديمة.

الأجهزة المدرجة في قائمة آبل للأجهزة القديمة هي تلك التي توقف بيعها منذ أكثر من خمس سنوات، ورغم أن هذه المنتجات قد لا تزال قيد الاستخدام، إلا أن آبل لا تضمن دعم الأجهزة أو توفر قطع الغيار لها.