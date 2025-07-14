تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن Galaxy S26 Ultra بمستشعر سوني ضخم 200 ميجابكسل بحجم يقارب 1 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق سامسونج هاتف Galaxy S26 Ultra في يناير 2026، وقد يحمل هذا الطراز مستشعرًا رئيسيًا أكبر يسمح له بمنافسة هواتف الشركات الصينية من حيث جودة الكاميرا.

فقد كشف المسرب الصيني Fixed Focus Digital عبر منصة Weibo أن الهاتف قد يأتي مزودًا بمستشعر Sony CMOS بدقة 200 ميجابكسل وبحجم 1/1.1 بوصة، وهو أول مستشعر 200 ميجابكسل من سوني مخصص للهواتف الذكية. يشكل هذا تحديثًا كبيرًا مقارنة بمستشعر ISOCELL HP2 بحجم 1/1.3 بوصة المستخدم في أجيال Galaxy S Ultra الثلاثة الأخيرة.

يُعتبر حجم المستشعر الأكبر ميزة مهمة لتحسين استقبال الضوء، ما ينعكس على دقة التفاصيل، وتحسين أداء التصوير في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى جودة الزوم الرقمي. وإذا تحقق ذلك، فسيمثل هذا نقلة نوعية في قدرات التصوير لهاتف S26 Ultra.

في الوقت الحالي، تعتمد سامسونج على معالجات Exynos الخاصة بها في هواتفها الرائدة والمتوسطة، لكن التحول لاستخدام مستشعر سوني قد يشير إلى استراتيجية جديدة لمنافسة شركات مثل شاومي وVivo التي تستخدم بالفعل مستشعرات أكبر وأكثر تقدمًا في هواتفها الفاخرة.

مع ذلك، لا تزال هذه التسريبات غير مؤكدة تمامًا، حيث تشير بعض المصادر إلى أن مستشعر سوني قد لا يكون جاهزًا لإطلاق S26 Ultra، وقد تؤجل سامسونج استخدامه إلى Galaxy S27 Ultra المتوقع عام 2027. وقد تعتمد سامسونج على مستشعر ISOCELL HP2 لعام إضافي في هاتفها القادم.

أما بالنسبة للكاميرات الأخرى في S26 Ultra، فمن المتوقع أن تحصل على تحديثات طفيفة مثل مستشعر تكبير 3x بدقة أعلى قليلًا، وترتيبات عدسات مُعدّلة للمستشعر الرئيسي.

وتجدر الإشارة إلى أن شائعات سابقة رجحت عدم وجود تحديثات كبيرة في كاميرات سلسلة Galaxy S Ultra حتى عام 2028، مما يثير الشكوك حول إمكانية تضمين مستشعر سوني 1/1.1 بوصة بدقة 200 ميجابكسل في S26 Ultra أو حتى خليفته.

في النهاية، تبقى هذه المعلومات مبنية على مصادر غير رسمية، والوقت وحده كفيل بكشف خطط سامسونج لهاتفها الرائد القادم.

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