شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بطاريات الهواتف الذكية تحصل أخيرًا على ترقيات كبيرة للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال عمر البطارية يُشكّل عائقًا في صناعة الهواتف الذكية للمستخدمين، حتى مع الهواتف الحديثة ذات السعات الأعلى والكثافة العالية، لكن يبدو أن بطاريات الهواتف الذكية على وشك الحصول على تحديثات ضخمة.

وفقًا لتقارير سلسلة التوريد التي ذكرها موقع "Phone arena"، فإن الوضع الحالي لبطاريات السيليكون الكثيفة ليس الحد الأقصى، إذا أحسنت الشركات التصرف، وبحلول نهاية هذا العام، ستصبح بطاريات 7000 مللي أمبير/ساعة أكثر شيوعًا، وستزداد هذه البطاريات تدريجيًا بدءًا من العام المقبل فصاعدًا.

تُجبر القيود الحالية لبطاريات السيليكون فرق البحث على تجربة مواد وأشكال جديدة، وهذا سيُمكّن الهواتف من تزويدها ببطاريات أكبر من 8000 مللي أمبير/ساعة.

وباستخدام أشكال وأغلفة فولاذية جديدة (للدعم الهيكلي)، سيكون هاتف ذكي عادي للمستهلكين مزود ببطارية 10000 مللي أمبير/ساعة.

يبدو أن بطاريات السيليكون قد حققت تقدمًا ملحوظًا في سعة البطاريات، والآن، لم يتبقَّ سوى أن تعتمد آبل وجوجل هذه البطاريات الجديدة في هواتفها الرائدة.