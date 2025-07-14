شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات أسعار سلسلة Google Pixel 10 متوقعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قد لا تُغيّر جوجل أسعار هواتف Pixel 10 في السوق الأوروبية، وقد سُرّبت القائمة الكاملة لمواصفات وأسعار هواتف Pixel 10، وPixel 10 Pro، وPixel 10 Pro XL، وPixel 10 Pro Fold، كاشفةً عن آخر المعلومات حول هواتف جوجل القادمة، ومن بين هذه المعلومات، التي نشرها المُسرّب رولاند كواندت على Bluesky، سعر سماعات Pixel Buds 2a، وقد لا تُشير هذه المعلومات إلى أسعار جوجل في الولايات المتحدة.

Pixel 10

* 128 جيجابايت: 899 يورو

* 256 جيجابايت: 999 يورو

Pixel 10 Pro

* 128 جيجابايت: 1099 يورو

* 256 جيجابايت: 1199 يورو

* 512 جيجابايت: 1329 يورو

* 1 تيرابايت: 1589 يورو

Pixel 10 Pro XL

* 256 جيجابايت: 1299 يورو

* 512 جيجابايت: 1429 يورو

* 1 تيرابايت: 1689 يورو

Pixel 10 Pro Fold

* 256 جيجابايت: 1899 يورو

* 512 جيجابايت: 2029 يورو

* 1 تيرابايت: 2289 يورو

على عكس الهواتف الذكية، قد تشهد سماعات Pixel Buds 2a ارتفاعًا في السعر مقارنةً بسابقتها.

يُزعم أن سعر سماعات الأذن الجديدة يبدأ من 149 يورو، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن السعر المبدئي لسماعات Pixel Buds A البالغ 99 يورو.

هل تزداد أسعار هواتف Pixel 10 فى الولايات المتحدة؟

في حين يبدو أن جوجل تُبقي على أسعار هواتف Pixel 10 الذكية في أوروبا دون تغيير عن العام الماضي، قد يختلف الوضع في الولايات المتحدة.

هناك أمر يجب مراعاته وهو الوضع غير المتوقع للرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات.

لا تُصنّع جوجل هواتفها في الولايات المتحدة، لذا قد يخضع كل جهاز مستورد من فيتنام أو الصين أو الهند للرسوم الجمركية، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، ما لم تُقرر جوجل تحمل الفرق.