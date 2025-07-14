شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر تحسينات لميزة قفل الشاشة "التشغيل الآن" بهواتف Pixel والان مع تفاصيل الخبر

تعد ميزة "التشغيل الآن" من أكثر الميزات المفضلة لدى مُحبي هواتف Pixel، التي تظهر في شاشة القفل والشاشة الدائمة على أجهزة Pixel، تُحدد ميزة "التشغيل الآن" تلقائيًا الأغنية التي تُشغل بالقرب من الهاتف، وتتضمن أيضًا اسم الفنان، وإذا اشتريت هاتف Pixel جديدًا، فستحتاج إلى تفعيلها بالانتقال إلى الإعدادات > الصوت والاهتزاز > "التشغيل الآن" > تفعيل "تحديد الأغاني المُشغّلة بالقرب".

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تستخدم ميزة "التشغيل الآن" قاعدة بيانات الأغاني المُخزّنة على هواتف Pixel، وتُصرح جوجل بعدم إرسال أي محادثات صوتية أو محادثات خلفية إلى الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم ميزة التعرّف على الموسيقى تحليلات للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

بالضغط على اسم الأغنية المُدرجة في ميزة "التشغيل الآن" تنتقل إلى صفحة سجل "التشغيل الآن"، التي تعرض الأغاني التي استمعت إليها الميزة مؤخرًا في الخلفية.

ولكن بالضغط على الأغنية في "التشغيل الآن" قد يُظهر لك قريبًا ميزة أخرى، حيث اطلع موقع Android Authority مؤخرًا على تحديث Android System Intelligence، ووجد أن الضغط على الأغنية في "التشغيل الآن"، بدلًا من الانتقال إلى سجل "التشغيل الآن"، يُظهر شريطًا يحتوي على عنوان الأغنية واسم الفنان في المنتصف وصورة الألبوم على اليسار.

يمكنك زيارة قائمة "المفضلة" بضغطة على الجانب الأيمن من الشريط، وإضافة أو حذف أغنية بسهولة من تلك القائمة بضغطة واحدة، ولا يزال بإمكانك الوصول إلى سجل "التشغيل الآن" بضغطتين.