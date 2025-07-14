شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب إيندي جديدة تستحق التجربة: Everdeep Aurora و Ra Ra Boom و Rhythm of Resistance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد "ألعاب الإيندي" أو (Indie Games)، عبارة عن الألعاب التي تُطوَّر بشكل مستقل خارج إطار شركات النشر الكبرى، هذا النوع من الألعاب يتميز غالبًا بطابعه الإبداعي، حيث يعتمد مطوروه - وغالبًا ما يكونون أفرادًا أو فرقًا صغيرة - على أفكار جديدة وغير تقليدية، بعيدًا عن القيود التجارية التي تفرضها الشركات الضخمة.

ورغم بساطة الرسوم أو ضعف التمويل أحيانًا، إلا أن ألعاب الإيندي استطاعت تحقيق نجاحات واسعة، وجذب جمهور يقدّر الابتكار والتجديد في تجربة اللعب، وتشهد ساحة ألعاب الإيندي هذا الشهر مجموعة مميزة من الإصدارات التي تتنوع بين التجارب السريالية والتحديات الذهنية وأسلوب القتال التعاوني، إليك أبرز العناوين التي ظهرت مؤخرًا وتستحق التجربة:

Ambidextro

– تحكم في نصفين من الساحر دفعة واحدة

من تطوير استوديو Majorariatto، تأتي لعبة Ambidextro، وهي تجربة فريدة تتحدّى قدرات اللاعبين على التنسيق العقلي والبدني. تدور القصة حول ساحر تم تقسيمه إلى نصفين بأمر من الملكة، ويجب على اللاعب التحكم بكل نصف باستخدام عصا تحكم مختلفة بهدف لم شملهما، تضم اللعبة 100 مرحلة أحادية الشاشة، وتُعد من أصعب الألعاب في تعدد المهام، مع إمكانية تخصيص وقت اللعب لتخفيف الضغط.

Mycopunk

– روبوتات ضد الفطريات في عالم بديع

صدرت مؤخرًا بنسخة الوصول المبكر على ستيم، لعبة Mycopunk من تطوير “Pigeons at Play” ونشر “Devolver Digital”، وهي لعبة تصويب تعاونية بأسلوب فني مستوحى من Moebius، وتدعم حتى 4 لاعبين، يتحكم كل لاعب بروبوت يمتلك قدراته الخاصة، ومهمتكم القضاء على فطر شرير اجتاح كوكبًا ذا قيمة استراتيجية.

Occlude

– سوليتير بعناصر غامضة

هل تخيلت لعبة ورق تحتوي على عناصر رعب وغموض؟ لعبة Occlude من “Tributary Games” تفعل ذلك بالضبط، في هذه التجربة التي صدرت على ستيم، يتم تقديم السوليتير كألغاز سردية مخفية القواعد، حيث يُطلب من اللاعب كشف المعاني والآليات المبطّنة خلف تسلسل الأرقام والتوزيعات الغريبة. اللعبة تمزج بين التفكير والتحقيق بأسلوب يجمع بين الرعب والرمزية.

Everdeep Aurora

– قط يبحث عن أمه في قلب الكوكب

تأتي لعبة Everdeep Aurora بأسلوب بصري مستوحى من ألعاب NES الكلاسيكية، وتجمع بين الاستكشاف والمنصات، تتحكم في قطة تُدعى “Shell” تحفر في أعماق الأرض بحثًا عن والدتها المفقودة، بعد أن دمرت الشهب سطح الكوكب، اللعبة من نشر “Ysbryd Games” ومتوفرة على Steam وNintendo Switch.

Ra Ra Boom

– مشجعات نينجا تنقذ الأرض

في مزيج من الفكاهة والحركة، تقدم لعبة Ra Ra Boom من Gylee Games أربع مشجعات نينجا من الفضاء يقاتلن ذكاءً اصطناعيًا متمردًا لإنقاذ كوكب الأرض، اللعبة تدعم اللعب التعاوني حتى 4 لاعبين، ولكل شخصية شجرة مهارات وهجمات فريدة، تتوفر الآن نسخة تجريبية من مرحلتين على ستيم، بينما تصدر النسخة الكاملة في 12 أغسطس على Steam وEpic وXbox وPS5.

Rhythm of Resistance

– اختر موسيقاك لتغيير العالم

وأخيرًا، نصل إلى لعبة Rhythm of Resistance، وهي لعبة Metroidvania تعتمد على الإيقاع كمكوّن رئيسي، ما يميزها هو قدرة اللاعب على تغيير الموسيقى خلال اللعب، مما يسمح بتعديل سرعة الفخاخ أو خلق تأثيرات غريبة. اللعبة من تطوير “NetherMoon Game Studio”، ومن المتوقع صدورها على ستيم العام المقبل.

إذا كنت من محبي ألعاب الإيندي ذات الأفكار الغريبة والتجارب الجديدة، فإن هذه المجموعة توفر شيئًا للجميع، من التحديات الذهنية إلى الأكشن التعاوني والسرد الغامض، هذه الفترة على ما يبدو هي موسم غني بالإبداع والتجريب في عالم الألعاب المستقلة.



