شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تتحدى جوجل كروم في طريقة البحث على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت OpenAI واحدة من أكثر الشركات قيمةً في العالم، وطموحاتها في ازدياد مستمر، حيث ستُطلق الشركة قريبًا متصفح بحث إنترنت خاص بها لمنافسة جوجل كروم وغيره من البدائل الشائعة، في محاولةٍ منها لتعزيز حصتها السوقية في مختلف الأسواق، وفقا لما ذكره موقع "Phone arena".

وعلى الرغم من إجراءاته الأخيرة ضد إضافات المتصفحات التي تمنع الإعلانات، لا يزال كروم يحتل موقعًا رياديًا في السوق، فهو بسيط، ويتمتع بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، والعديد من المستخدمين مندمجين في بيئة جوجل لدرجة أنهم لا يرغبون في تغييرها.

تخطط OpenAI للمنافسة من خلال تقديم طريقة بحث مختلفة تمامًا للمستهلكين على الإنترنت، ومن الواضح أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا محوريًا في هذه التجربة الجديدة.

تتمثل الفكرة في تزويد المستخدمين بالإجابات عبر مربع دردشة، بدلاً من الاضطرار إلى فتح مواقع الويب بشكل فردي.

سيتمكن المستخدمون أيضًا من متابعة نتائج البحث من خلال طرح أسئلة إضافية على الذكاء الاصطناعي، والحصول على إجابات موجزة في المقابل.

هذا الحل، على غرار تطبيق ChatGPT الحالي، سيسمح للمستخدم أيضًا بجعل الذكاء الاصطناعي ينشئ مخططات وقوائم أو عناصر أخرى من نتائج البحث.

ومع ذلك، ليس كل شيء على ما يرام بالنسبة لـ OpenAI، ومن المرجح أن يواجه هذا المتصفح المقترح انتقادات وتحديات، فيؤدي هذا الأمر إلى تقليل حركة المرور من مواقع الويب، وهناك أيضًا احتمال أن تحظر بعض المواقع المتصفح تمامًا.

علاوة على ذلك، يمكن لجوجل بسهولة ابتكار حل مماثل، لقد شهد نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد للشركة، جيميناي، تحسنًا ملحوظًا، وهو يُضاهي تقريبًا ChatGPT.