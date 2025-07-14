شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن أول لقطات من لعبة Resident Evil: Survival Unit على الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة كابكوم رسميًا عن لعبة جديدة كليًا لعشاق سلسلة “ريزدنت إيفل”، ولكن هذه المرة على الهواتف الذكية، بعنوان Resident Evil: Survival Unit، وكشفت عنها من خلال عرض مطوّل يستعرض طريقة اللعب والشخصيات.

بعيدًا عن كونها إعادة إصدار لأي لعبة سابقة، تأتي Survival Unit كلعبة أصلية بالكامل تركز على الاستراتيجية والبناء في عالم رعب متعدد الأبعاد، وتضم شخصيات أيقونية مثل ليون كينيدي، وكلير ريدفيلد، وجيل فالنتاين، في مغامرة جماعية لا يمكن أن تحدث إلا من خلال فكرة “الكون المتعدد”.

قصة في عالم موازٍ

تدور أحداث اللعبة في كون بديل مشتق من عالم Resident Evil الأصلي، لكنه لا يتبع نفس خط السلسلة، مما يفتح الباب أمام ظهور شخصيات أخرى من أجزاء مختلفة قد تُكشف لاحقًا. تسمح هذه الفرضية بتجميع شخصيات من عصور وأماكن مختلفة في قصة واحدة تركز على النجاة والتكتيك.

أسلوب لعب استراتيجي بامتياز

اللعبة ليست مغامرة تقليدية، بل تجمع بين عناصر بناء القواعد، وإدارة الموارد، وخوض معارك في الوقت الحقيقي ضد مخلوقات مستوحاة من السلسلة الأصلية. كما أن لكل شخصية قدراتها الخاصة، وبعضها يمكنه التفاعل مع البيئة، مما يمنح اللاعب حرية تكتيكية أوسع عند وضع الخطط.

عودة التاجر الأيقوني

كما يظهر “تاجر الأسلحة” الشهير من سلسلة Resident Evil ليُقدّم خيارات تسليح متنوعة للاعبين قبل دخول المواجهات، في لمسة وفاء لعشاق السلسلة الكلاسيكية.

تطوير مشترك

تقوم شركة Joycity، المعروفة بلعبة 3on3 FreeStyle، بتطوير اللعبة بالتعاون مع Aniplex، التي تعمل حاليًا على لعبة Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2، ويؤكد الطرفان أنهما يعملان بشكل وثيق مع كابكوم لضمان تقديم تجربة أصلية تحترم إرث السلسلة.

إصدار مرتقب قبل نهاية العام

Resident Evil: Survival Unit ستتوفر في وقت لاحق من هذا العام على الأجهزة المحمولة بنظامي iOS وAndroid. وقد فُتح باب التسجيل المسبق حاليًا عبر المتاجر. وستكون اللعبة مجانية للعب مع مشتريات داخلية.

في انتظار Requiem

تأتي هذه اللعبة كوجبة تمهيدية لعشاق السلسلة بانتظار الإصدار الرئيسي القادم Resident Evil Requiem، المعروف بـ”ريزدنت إيفل 9”، والذي تم الإعلان عنه خلال فعالية SGF 2025. هذا الجزء سيقدّم بطلًا جديدًا، مع خيار اللعب بمنظوري الشخص الأول والثالث، ومن المقرر إطلاقه في 27 فبراير 2026.