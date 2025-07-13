تكنولوجيا: TCL تستعد لإطلاق تكنولوجيا الشاشات الجديدة Real RGB Tandem OLED في نهاية العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد سنوات من الترويج لمزايا تقنية IJP OLED للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تستعد شركة TCL أخيرًا لإطلاق تقنيتها المبتكرة Real RGB OLED في أواخر عام 2025. ستترافق هذه التقنية مع نسختها ثنائية الطبقات (المعروفة أحيانًا باسم Tandem OLED)، والتي تُعد بتحسينات كبيرة في الأداء البصري.

تُشير التوقعات إلى أن تقنية Real RGB Tandem OLED ستعزز السطوع بشكل ملحوظ، كما هو ملاحظ في أجهزة مثل iPad Pro 13. بالإضافة إلى ذلك، تُتيح التقنية نطاقًا ديناميكيًا محسّنًا ومجموعة ألوان أوسع، مما يجعلها مثالية لتجارب العرض عالية الجودة في الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للطي.

وفقًا للتقارير، اعتمدت أوبو تقنية Real RGB Tandem OLED لسلسلة أجهزتها القادمة المستندة إلى نظام أندرويد. من المتوقع أن يظهر الجهاز الأول المزود بهذه الشاشة إلى جانب خلفاء سلسلة Find X8، بما في ذلك Find X8، Find X8 Pro، Find X8 Ultra، بالإضافة إلى الهاتف القابل للطي Find N5.

يُعتقد أن إطلاق الجهاز الأول بتقنية Real RGB Tandem OLED سيتصادف مع عام إطلاق سلسلة K13 Turbo، وهي سلسلة هواتف متوسطة المدى مزودة بأنظمة تبريد نشطة مقاومة للماء والغبار. هذا التزامن يعكس استراتيجية أوبو لدمج تقنيات متطورة عبر فئات أجهزتها المتنوعة.

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