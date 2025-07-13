انت الان تتابع خبر ميزتان مهمتان في "أبل ووتش ألترا 3" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستأتي ساعة "ألترا 3" المقبلة بتحديثين جديدين رئيسيين، هما الاتصال عبر الأقمار الصناعية ودعم تقنية شبكات الجيل الخامس (G5).

وستتيح ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية للمستخدم إرسال رسائل نصية عند انقطاع تغطية شبكة الواي فاي أو الشبكة الخلوية، بحسب ما نقله موقع "MacRumors" عن نشرة "باور أون" الإخبارية الدورية لوكالة بلومبرغ.

وستعمل هذه الميزة في ساعة "ألترا 3" المقبلة دون الحاجة إلى وجود هاتف آيفون.

ومن المتوقع أن تدعم "ألترا 3" إصدارًا خاصًا من تقنية شبكات الجيل الخامس مخصصًا للساعات الذكية. وتدعم الطرازات الحالية من "ألترا" شبكات "LTE".

وفي العام الماضي، حصلت ساعة "ألترا 2" على خيار هيكل من التيتانيوم الأسود، ولكن بخلاف ذلك، لم تكن هناك أي ترقيات في الجهاز منذ عام 2023.

وتشمل الترقيات الأخرى المحتملة لساعة "ألترا 3" شريحة "S10" أو أحدث، وشحنًا أسرع، وشاشة "OLED" بزواية عرض واسعة ستكون أكثر سطوعًا عند النظر إليها من زاوية، وتوفر معدل تحديث أعلى لوضع "always-on display"، الذي يسمح بعرض معلومات على الشاشة حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام النشط.

وقدمت "أبل" جميع هذه التحسينات في ساعة "Apple Watch Series 10" العام الماضي.

وفي اذار، ذكرت تقارير أن "أبل" لا تزال تواجه مشكلات في ميزة مراقبة ضغط الدم المُخطط لها في ساعاتها الذكية، لذا ليس من الواضح ما إذا كانت ستكون جاهزة في الوقت المناسب لساعة "ألترا 3".

