تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تغيير في تشكيلة Galaxy S26 وTab S11 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الكشف عن أجهزتها القابلة للطي في حدث Unpacked الأخير، تتحضر سامسونج لإطلاق سلسلتي Galaxy S26 وGalaxy Tab S11. وفقًا لتسريبات من مصدر Setsuna Digital، قررت سامسونج إلغاء طراز Galaxy S26 Plus نهائيًا، مما يجعل Galaxy S25 Plus الطراز الأخير في هذه الفئة. بدلاً من ذلك، ستُقدم الشركة هاتف Galaxy S26 Edge، وهو الجيل الثاني من الهواتف النحيفة بعد Galaxy S25 Edge. لم يتضح بعد ما إذا كان S26 Edge سيُطلق مع بقية سلسلة S26 أو في وقت لاحق.

على صعيد الأجهزة اللوحية، تشير التسريبات إلى أن سلسلة Galaxy Tab S11 ستتخلى عن طراز Plus، على عكس سلسلة Tab S10 التي ركزت على Tab S10 Plus وTab S10 Ultra. هذا العام، ستشمل السلسلة طرازين فقط: Galaxy Tab S11 القياسي المدمج وGalaxy Tab S11 Ultra. كلا الجهازين سيستخدمان معالج MediaTek Dimensity 9400+. كما ذُكر طراز Galaxy Tab S11 Lite، لكن موعد إطلاقه غير معروف، خاصة أن Tab S10 Lite لم يُطلق بعد.

تُبرز التسريبات تحولًا في رؤية سامسونج مع إلغاء فئة Plus لصالح تصميمات نحيفة مثل Galaxy S26 Edge، وتبسيط تشكيلة Tab S11 بمعالج Dimensity 9400+. يترقب المتابعون تفاصيل إضافية حول مواعيد الإطلاق والمواصفات الكاملة، مع توقعات بإطلاق السلسلتين في النصف الثاني من 2025.

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