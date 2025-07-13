شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق قمرًا صناعيًا غامضًا إلى مدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت سبيس إكس قمرًا صناعيًا غامضًا إلى مدار انتقالي جغرافي ثابت (GTO) من ساحل الفضاء بولاية فلوريدا، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال الفضائية اليوم في مهمة سبيس إكس التجارية GTO-1، ولم تحدد الشركة الحمولة، على الرغم من أنه يُعتقد أنها قمر اتصالات إسرائيلي يُدعى درور-1.

ووفقا لموقع NextSpaceflight، فإن درور-1 هو قمر اتصالات جغرافي ثابت، ويهدف إلى تلبية احتياجات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة.

يتكون درور-1 بشكل أساسي من تقنيات محلية، بما في ذلك حمولة اتصالات رقمية متقدمة وقدرات "الهاتف الذكي في الفضاء"، لتوفير مرونة في الاتصالات طوال فترة حياة القمر الصناعي في الفضاء.

يقع المدار الجغرافي الثابت على ارتفاع 35,786 كيلومترًا فوق الأرض، وعند هذا الارتفاع، تتطابق سرعة المدار مع سرعة دوران كوكبنا، لذا تحوم المركبات الفضائية في هذا المسار.

عادت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9، والمُسماة B1083، إلى الأرض كما هو مُخطط لها، وهبطت بعد حوالي 8.5 دقائق من انطلاقها على متن سفينة سبيس إكس المُسيّرة المُتمركزة في المحيط الأطلسي.

ووفقًا لوصف مهمة سبيس إكس، كانت هذه هي عملية الإطلاق والهبوط الثالثة عشرة لهذا المُعزّز تحديدًا، ولم يُحدد هذا الوصف الوقت المُقدّر لإطلاق القمر الصناعي Commercial GTO-1.