تكنولوجيا: Baseus تكشف عن كاميرا S2 اللاسلكية بدقة 4K مع رادار ولوح شمسي وخصم 35%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت Baseus كاميرا المراقبة اللاسلكية الجديدة S2 بسعر رسمي يبلغ 200 دولار على موقعها، في حين تتوفر حاليًا على أمازون بخصم كبير يصل إلى 35%، ليصبح سعرها 130 دولارًا فقط.

صُممت الكاميرا للاستخدام الخارجي دون الحاجة لأي توصيلات سلكية، إذ تعتمد بالكامل على شبكة Wi-Fi بتردد 2.4 غيغاهرتز لنقل البيانات. كما تدعم التخزين المحلي عبر بطاقة microSD بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

وتأتي الكاميرا مع شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار، وبطارية يمكن أن تدوم حتى 150 يومًا، بينما يمكن أن تعمل نظريًا بشكل غير محدود بفضل اللوح الشمسي المرفق، الذي يعيد توجيه نفسه تلقائيًا لالتقاط أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس.

تدعم S2 دقة 4K، ما يتيح تسجيل تفاصيل دقيقة مثل ملامح الوجوه ولوحات السيارات. كما تعتمد على نظام مزدوج لاكتشاف الحركة، يجمع بين تقنية الرادار وحساس PIR الذي يستجيب للفروقات الحرارية، وهو ما يجعل التمييز بين الأشخاص والخلفية أكثر دقة، نظرًا لأن حرارة الجسم عادةً أعلى من البيئة المحيطة.

ومن الميزات الإضافية دعم تقنيات التعرف بالذكاء الاصطناعي، مثل التمييز بين الأشخاص والحيوانات والمركبات، مع إمكانية إضافة حتى 10 أفراد إلى قائمة بيضاء لتقليل الإنذارات الكاذبة.

وتوفر الكاميرا مجال رؤية واسع يبلغ 145 درجة، ورؤية ليلية ملونة بفضل مصباح LED مدمج. كما تدعم التكامل مع المساعدات الصوتية، ما يسمح بالتواصل الصوتي مع الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا.

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