تكنولوجيا: تسريب مقاسات شاشات Honor Magic8 وMagic8 Pro وMagic8 Mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اتبعت Honor نهجًا تقليديًا في سلسلة Magic7 من حيث مقاسات الشاشات، حيث اعتمدت شاشات بحجم يقارب 6.8 بوصة في كل من Magic7 وMagic7 Pro وحتى إصدار RSR Porsche Design الرائد.

لكن يبدو أن سلسلة Magic8 المقبلة قد تتجه نحو خيارات أكثر جرأة من حيث التصميم، إذ تشير التسريبات إلى أن Magic8 Pro سيأتي بشاشة أصغر قليلًا بحجم 6.7 بوصة، بينما النسخة العادية Magic8 قد تصبح أكثر جمعًا بحجم 6.58 بوصة، ما قد يجعلها منافسة مباشرة لهاتف Oppo Find X9 ضمن فئة الهواتف المتوسطة الحجم.

أما المفاجأة الأكبر فقد تكون في نسخة Mini، التي من المتوقع أن تُطلق لأول مرة بشاشة بحجم 6.31 بوصة تقريبًا، لتدخل بذلك المنافسة إلى جانب هواتف مثل Vivo X200 FE وOnePlus 13s وربما OnePlus 15T المرتقب لاحقًا خلال 2025.

رغم تقلص المقاسات، من المتوقع أن تحتفظ نسختا Magic8 وMagic8 Pro بتقنية LTPO بدقة 1.5K، في حين لم تظهر بعد تفاصيل دقة الشاشة أو كفاءة الطاقة الخاصة بنسخة Mini في التسريبات المبكرة.

لكن من المرجّح أن تستفيد نسخة Mini من نفس تصميم الحواف النحيفة الذي يميز الإصدارات الأكبر، ويبقى أن نرى ما إذا كانت ستحتفظ أيضًا بالبطارية الكبيرة ودعم الشحن اللاسلكي بقوة 80 واط مثل هواتف سلسلة Magic7 السابقة.

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