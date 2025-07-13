تكنولوجيا: Vivo تطلق Y19s GT 5G… هاتف اقتصادي شبه متين بثلاث فتحات للبطاقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توسع Vivo مجموعتها من الهواتف الاقتصادية بإطلاق نموذج جديد هو Vivo Y19s GT 5G، المتوفر حاليًا في إندونيسيا بسعر يعادل حوالي 123 دولارًا، بينما لم تُعلن بعد تفاصيل توافره عالميًا.

يأتي الهاتف بنسختين من الألوان وثلاثة إعدادات مختلفة تشمل نسخة أساسية بذاكرة 6 جيجابايت رام وسعة 128 جيجابايت تخزين داخلي، إضافة إلى نسختين أخريين بذاكرة 8 جيجابايت مع سعة 128 أو 256 جيجابايت.

تعتمد جميع الإصدارات على معالج Dimensity 6300 الذي يدعم شبكات 5G، رغم أن قوة المعالجة محدودة نسبيًا. ويتميز الهاتف بدعمه لبطاقتي SIM مع إمكانية توسيع التخزين عبر بطاقة microSD، إذ يوفر ثلاث فتحات منفصلة لهذا الغرض.

يبلغ وزن الهاتف 199 جرامًا ويحتوي على شاشة بحجم 6.74 بوصة من نوع LCD بدقة 1600×720 بيكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز وسطوع يصل إلى 570 نتس في المتر المربع.

كما زُود الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. أما البطارية فتأتي بسعة 5500 مللي أمبير مع شحن سريع يصل إلى 15 واط.

تتمتع Vivo Y19s GT 5G بشهادة IP64 التي توفر حماية معقولة ضد الغبار والماء، كما يستطيع الهاتف تحمل الصدمات إلى حد معين بفضل هيكله المعزز داخليًا.

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