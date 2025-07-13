تكنولوجيا: Epic Games تكشف عن أفضل ألعاب الإندي لعام 2025 المتوفرة على منصتها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت Epic Games Store باختيار قائمة جديدة تضم أفضل ألعاب الإندي التي صدرت في عام 2025، وجميعها متاحة على منصتها، إلى جانب متاجر أخرى مثل Steam وHumble Store.

من أبرز هذه الألعاب:

Eternal Strands: لعبة مغامرات مستوحاة من Breath of the Wild وShadow of the Colossus، صدرت في يناير وتُباع بسعر 39.99 دولارًا، مع تقييم 76 على Metacritic.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector: لعبة خيال علمي بأسلوب RPG يعتمد على النرد، صدرت في يناير أيضًا، وسعرها 24.99 دولارًا، وتقييمها 86.

Promise Mascot Agency: لعبة مغامرات تدور أحداثها في بلدة يابانية ملعونة، صدرت في أبريل وسعرها 24.99 دولارًا، وتقييمها 77.

Rain World: The Watcher: توسعة للعبة Rain World، تقدم محتوى جديدًا بسعر 14.99 دولارًا، بينما اللعبة الأصلية تُباع بـ24.99 دولارًا وتقييمها 66.

Cabernet: رواية بصرية بأسلوب RPG، صدرت في فبراير وسعرها 19.99 دولارًا، وتقييمها المرتفع 88.

Clair Obscur: Expedition 33: لعبة RPG مستوحاة من فرنسا في الحقبة الجميلة، تقدم مزيجًا بين الأدوار والآليات الحركية، بتقييم ممتاز بلغ 91 وسعر 49.99 دولارًا.

Skin Deep: لعبة تصويب من منظور الشخص الأول بأسلوب غامر، صدرت في أبريل وسعرها 19.99 دولارًا، وتقييمها 79.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree: لعبة أكشن مظلمة بأسلوب soulslike، تُباع بسعر 39.99 دولارًا، وتقييمها 72.

Beholder: Conductor: لعبة مغامرات تدور في مستقبل ديستوبي، تتمحور حول المراقبة في شبكة القطارات، لم تحصل بعد على تقييم Metacritic، وسعرها 13.99 دولارًا.

The Stone of Madness: لعبة تخفٍ تكتيكية في دير فاسد بالقرن الثامن عشر، تقييمها 75 وسعرها 29.99 دولارًا.

33 Immortals: لعبة أكشن تعاونية roguelike تتيح اللعب لـ33 لاعبًا ضد موجات من الأعداء، سعرها 19.99 دولارًا ولم تُقيّم بعد.

Wanderstop: لعبة محاكاة لإدارة متجر في عالم فانتازي، تقييمها 80 وسعرها 24.99 دولارًا.

Star Overdrive: لعبة مغامرات سريعة في عالم مفتوح، تُباع بـ34.99 دولارًا وتقييمها 69.

المصدر