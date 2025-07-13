تكنولوجيا: فتح الطلبات المسبقة في أوروبا لهواتف سامسونج Galaxy Z Fold7 وZ Flip7 وZ Flip7 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - افتتحت سامسونج فصلًا جديدًا بإطلاق جيل أنحف من هواتفها القابلة للطي، بما في ذلك أول هاتف قابل للطي من فئة FE، الذي يستهدف شريحة بسعر أقل. كما كشفت أيضًا عن ساعات ذكية جديدة بتصميم الوسادة الأكثر راحة وثباتًا على المعصم.

بعد الحدث، بدأت الطلبات المسبقة لجميع الأجهزة الجديدة، وستستمر لعدة أسابيع. وخلال هذه الفترة، يحصل المشترون على ترقية مجانية في سعة التخزين.

هاتف Galaxy Z Fold7 أصبح أنحف (8.9 مم عند الطي و4.2 مم عند الفتح) وأخف وزنًا (215 جم)، وهو بذلك أخف من S25 Ultra. ويأتي بشاشات أكبر حجمًا: شاشة غطاء 6.5 بوصة وشاشة داخلية 8.0 بوصة، مقارنة بـ6.3 و7.6 بوصة في الإصدار السابق.

ومع ذلك، لم تتغير سعة البطارية وبقيت 4400 مللي أمبير، إذ فضّل المستخدمون تصميمًا أنحف وكاميرات أفضل وشاشات أكبر.

أما Galaxy Z Flip7 فجمع بين التصميم الأنحف (13.7 مم مطويًا) وبطارية أكبر بسعة 4300 مللي أمبير، وهي قفزة واضحة مقارنة بـ4000 مللي أمبير في الطراز السابق. الشاشة الخارجية أصبحت 4.1 بوصة ممتدة للحواف، والداخلية 6.9 بوصة.

ومع أن الكاميرات لم تحصل على تحسينات كبيرة، إلا أن الهاتف يدعم تسجيل فيديو بـ10 بت HDR. جميع النسخ في أوروبا وأمريكا تعمل بمعالج Exynos 2500.

بالنسبة إلى Galaxy Z Flip7 FE، فهو الإصدار الأرخص، وسعره أقل بـ200 دولار من Z Flip6. لكنه يستخدم معالج Exynos 2400 الأقدم بدلًا من Snapdragon 8 Gen 3، كما يأتي بذاكرة أقل تبدأ من 8/128 جيجابايت، مع ترقية مجانية إلى 256 جيجابايت خلال الطلب المسبق.

كشفت سامسونج أيضًا عن Galaxy Watch8 بتصميم أنحف يبلغ 8.6 مم، وببطارية محسنة وشاشة أكثر سطوعًا (3000 شمعة). التصميم الجديد الذي يشبه الوسادة يمنح الساعة راحة وثباتًا أفضل أثناء التمارين، لكنها ما زالت تعمل بمعالج Exynos W1000 القديم.

أما Galaxy Watch8 Classic فأعادت الحلقة الدوّارة وأضافت زرًا جديدًا يشبه ما هو موجود في Watch Ultra. تأتي الساعة بحجم واحد فقط (46 مم) وشاشة 1.34 بوصة، وتتوفر مع شاحن Duo وسوار إضافي مجانًا في المملكة المتحدة، أو استرداد نقدي يصل إلى 150 يورو في ألمانيا.

ورغم أن Galaxy Watch Ultra لم تحصل على نسخة جديدة، إلا أن سامسونج قدمت إصدارًا محدثًا باللون الأزرق، مع مضاعفة مساحة التخزين إلى 64 جيجابايت. لكن حتى مع بطاقة هدية بقيمة 100 دولار، لا تزال النسخة السابقة خيارًا جيدًا لمن لا يحتاج لمساحة إضافية.

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