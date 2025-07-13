شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تستعد سراً لمستقبل الهواتف الذكية.. اعرف بتعمل إيه والان مع تفاصيل الخبر

أفادت تقارير بأن شركة ميتا تُقدم رواتب خيالية لاستقطاب المواهب من الشركات المنافسة، بما في ذلك مؤخرًا أحد مسؤولي الذكاء الاصطناعي في شركة آبل، كما استحوذت الشركة على شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، واستحوذت مؤخرًا على شركة PlayAI، وهي شركة متخصصة في تصميم أصوات طبيعية لنماذج الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يعتقد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن أجهزة الواقع المعزز (XR) هي مستقبل الهواتف الذكية، وأن الشركة بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي لإتقان وظائفها.

كما أنه تحت قيادة زوكربيرج، أنفقت ميتا مليارات الدولارات في تنمية صناعة الواقع المعزز، ولا شك أن أهم مساهماتها هي سماعات الرأس Meta Quest، التي جاءت نتيجة استحواذ ميتا على Oculus في عام 2014.

تتميز سماعات الرأس Meta Quest 3 ونظيراتها بأسعارها المعقولة وقوتها، وتأتي مع قائمة واسعة من المحتوى للتصفح.

سيطرت ميتا على سوق الواقع المعزز بأرباحها المحدودة من سماعات الرأس، ويضمن الاستحواذ على شركات ناشئة مثل PlayAI أن تمتلك ميتا أكبر قدر ممكن من المواهب.