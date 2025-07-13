شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية التغلب على إدمان الهواتف الذكية وإزالة السموم الرقمية.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن واحدا من كل ثلاثة بالغين حاول إنهاء "إدمانه" على الهواتف من خلال إزالة السموم الرقمية باستخدام بعض الطرق، مثل الاحتفاظ بها في غرفة مختلفة، وتحديد حظر تجوال رقمي، وحذف تطبيقات الوسائط الاجتماعية.

وأظهر استطلاع للرأي شمل 2000 شخص بالغ أن 41% منهم ينظرون إلى هواتفهم المحمولة "أكثر من اللازم"، وأن 54% يفعلون ذلك لمدة 3 ساعات أو أكثر كل يوم.



لكن 19% يرون أن هذا استخدام غير مفيد للوقت، ونتيجة لذلك، قام 35% من الأشخاص بتقليل الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات، أو يحاولون تقليله، أو إنهائه تماما.

وتشمل الطرق الأخرى للتخلص من السموم الرقمية والحد من استخدام الهاتف ممارسة "الهوايات الهادئة"، حيث تشمل الأنشطة الأكثر شعبية الخالية من شاشات القراءة (41%)، والمشي (35%)، والتواصل مع الأصدقاء (24%)، حتى أن البعض اتجه إلى ممارسة ألعاب الطاولة لتمضية وقتهم بدلاً من ذلك.

وقالت كيلي وايلز من مؤسسة DFS، التي كلفت بإجراء البحث: "من المؤكد أن الحياة أكثر من مجرد هواتفنا، وأن التواجد بشكل أكبر في اللحظة الحالية هو المفتاح لتحسين الصحة العقلية.

"نحن نعيش في عصر أصبح فيه الخوف من تفويت الفرص جزءًا شائعًا من المجتمع، لذا يحرص الناس على الحصول على الأخبار والتحديثات فور حدوثها ولكن هذا قد يتسبب في تفويتهم وقتًا ثمينًا للتوقف عن العمل.

ووجدت الدراسة، أيضًا أن 14% من الأشخاص الذين يشعرون أنهم يقضون وقتًا مفرطًا على هواتفهم قد فعلوا ذلك لأكثر من 11 عامًا، ولكن منذ تقليل وقت استخدامهم للشاشات، لاحظ 71% منهم تحسناً في صحتهم العقلية.



وهناك بعض الفوائد التي لاحظها البريطانيون منذ وضعوا هواتفهم جانباً وهى النوم الأفضل 47% ، والشعور بمزيد من الحضور 45% ، والهدوء أكثر 42% ، في حين أن 18% وجدوا أنهم ارتكبوا أخطاء أقل منذ تقليل وقت استخدامهم للشاشات.



وعلى الرغم من ذلك، اعترف 30% من المشاركين بأنهم يشعرون بالذعر الشديد عند فقدان هواتفهم، بينما يشعر 23% منهم بالذعر عند فقدان محفظتهم وتمثل المخاوف بشأن تطبيقات الخدمات المصرفية أكبر مصدر للقلق بنحو 65% .

وأظهرت الدراسة أيضًا أن 46 % من البريطانيين يشعرون أن الحياة كانت أفضل قبل ظهور الهواتف الذكية ، ولمعالجة إدمانهم على الهواتف، قام 13% من المشاركين بإدخال مناطق خالية من الأجهزة الرقمية في منازلهم، بينما زعم 39% آخرون أنهم لم يفعلوا ذلك بعد ولكنهم قد يفكرون في إدخال مثل هذه المناطق في المستقبل.

ويعد إنشاء بيئة هادئة أيضًا من الأولويات، حيث اختار أكثر من نصف المشاركين 54% الأثاث المريح، واختار 35% منهم الألوان المحايدة الهادئة، وقام 29% منهم بدمج المزيد من النباتات المنزلية، وقام 28% منهم بتعزيز مساحاتهم بإضاءة مزاجية.

وفى الوقت نفسه، فإن واحدا من كل أربعة من المشاركين، لديهم مساحة مخصصة لـ "الهوايات الهادئة"، والأكثر شيوعا هو ركن القراءة 48% ، تليها عن كثب مناطق التأمل 37% وطاولة لألعاب الطاولة أو الألغاز 34% .

ونزلت مؤسسة DFS إلى شوارع لندن مع المذيعة ليزا سنودون التي دعت البريطانيين للجلوس على أريكتها ومشاركة كيفية ابتعادهم عن الشاشات.

وكشفت المقابلات المصورة عن اتجاه متزايد بين الأشخاص الذين يتخذون خطوات نشطة للتخلص من السموم الرقمية، من ترك هواتفهم في غرفة أخرى إلى إنشاء مناطق خالية من الرقمية في منازلهم.

وبالتوافق مع البحث، اكتشفت ليزا أن الكثيرين يتبنون أنشطة بسيطة ومؤثرة مثل المشي والطهي وقضاء وقت ممتع مع أحبائهم - كل ذلك في محاولة لإعادة الاتصال باللحظة الحالية وتقليل وقت الشاشة.

وأضافت كيلي وايلز: "الهوايات الهادئة هي ما يجعلنا متمسكين باللحظة ونقدر الأشياء البسيطة في الحياة.