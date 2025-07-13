شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة خلفيات محادثة واتساب بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ تطبيق واتساب، التابع لشركة ميتا، في طرح ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء خلفيات محادثة مخصصة ببساطة من خلال أوامر نصية، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي التطبيق إلى تعزيز عناصر التخصيص البصري داخل واجهة المحادثة، وإضفاء طابع شخصي أكثر على تجربة المستخدم.

الميزة الجديدة تعتمد على إدخال المستخدم لوصف نصي بسيط لما يرغب في رؤيته كخلفية لمحادثته، ليقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة الطلب وإنشاء صورة فريدة يتم استخدامها مباشرة داخل المحادثة.

وتتيح واتساب للمستخدمين تجربة صور متعددة أو إعادة توليد خلفيات جديدة في أي وقت، مع إمكانية إزالة الخلفية والعودة للوضع التقليدي حسب الرغبة.

تتوفر الميزة الجديدة في الوقت الحالي لمجموعة محدودة من المستخدمين في بعض الدول، وتدعم لغات محددة من بينها العربية، الإنجليزية، الإسبانية، الهندية، والفرنسية، على أن يتم توسيع نطاق الإتاحة تدريجيًا في التحديثات القادمة، ويتم تشغيل هذه الخلفيات في أثناء مكالمات الفيديو أو من خلال كاميرا واتساب، ضمن إعدادات تُعرف باسم "تأثيرات المكالمة".

وفي سياق آخر، تعمل واتساب أيضًا على اختبار ميزة "الردود المتسلسلة"، والتي طال انتظارها من قبل المستخدمين، خاصة في المحادثات الجماعية الكبيرة، وتسمح هذه الميزة بالرد على رسالة معينة داخل سلسلة مخصصة، مما يسهل متابعة سير المحادثة ويقلل من التشويش الناتج عن تداخل الرسائل.

الميزة الجديدة تهدف إلى تنظيم المحادثات المعقدة داخل المجموعات، حيث سيتمكن المستخدم من النقر على أي رسالة والرد عليها مباشرة ضمن سياق منفصل، دون أن يتسبب ذلك في كسر تسلسل الحوار العام، وتتشابه هذه الآلية إلى حد كبير مع طريقة الردود المتسلسلة المتوفرة في تطبيقات التواصل المهني مثل Slack أو Microsoft Teams.

بهذه الإضافات الجديدة، تسعى واتساب إلى تقديم تجربة استخدام أكثر مرونة وتخصيصًا، تجمع بين الجانب الجمالي وسهولة التواصل، في ظل منافسة محتدمة بين تطبيقات التراسل الفوري، كما تعكس هذه التحديثات توجه ميتا نحو إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في الاستخدامات اليومية البسيطة، بما يعزز من قدرة المستخدمين على التعبير عن أنفسهم بطريقة أكثر إبداعًا وتنظيمًا.