تكنولوجيا: Vivo Pad 5 Pro يقدم تجربة جهاز لوحي متكاملة تنافس أقوى الأسماء في السوق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتمد كثير من الناس على أنظمة ويندوز أو ماك أو لينكس في إنجاز أعمالهم اليومية، لما توفره من برامج متنوعة، بعضها مجاني أو مدمج مع النظام.

وعلى الجانب الآخر، يصعب على البعض تخيل العمل باستخدام أندرويد، رغم أن الشركات المصنعة تبذل جهودًا كبيرة لجعل أجهزتها وأنظمتها أكثر سهولة ومرونة.

يُعد Vivo Pad 5 Pro مثالًا على ذلك، حيث يدعم النظام عدة لغات منها الإنجليزية والألمانية، ويأتي مثبتًا مسبقًا مع خدمات جوجل، مما يسهل تحميل التطبيقات من متجر Play وتسجيل الدخول بحساب جوجل. كما يتيح الاتصال بشاشات خارجية بسهولة عبر USB أو البلوتوث، ويعمل معظم البرامج بسلاسة بفضل معالجه القوي وشاشته الكبيرة.

يعتمد الجهاز على واجهة OriginOS 5 HD التي توفر تجربة شبيهة بأجهزة الحواسب مع شريط مهام وإمكانية فتح التطبيقات في نوافذ متعددة، بالإضافة إلى دعم سلس للفأرة ولوحة المفاتيح. ومع ذلك، يفتقر الجهاز إلى ضمان تحديثات منتظمة، ما يثير قلقًا حول مدة دعم البرمجيات والأمان.

يوفر الجهاز ملحقات مثل قلم رقمي يُشحن مغناطيسيًا ولوحة مفاتيح بغطاء مزودة بأزرار وظائف قابلة للتخصيص، مع اتصال سريع عبر دبابيس بوغو أو البلوتوث.

أما فيما يخص البرامج، فقد يفتقد المستخدمون المعتادون على ويندوز أو ماك بعض تطبيقاتهم المفضلة في متجر Play، حيث تركز التطبيقات على الاستخدام باللمس.

لكن هناك حلول بديلة تعتمد على تطبيقات الويب الإنتاجية مثل Canva وGoogle Docs، مما يتطلب أحيانًا تعديل أسلوب العمل حسب الاحتياجات والبرامج المتاحة.

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