شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتساب" يختبر ميزة التفاعل مع المكالمات باستخدام أى إيموجى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، العمل على تطوير ميزاته لتعزيز تجربة المكالمات الصوتية والمرئية، حيث يعمل حاليًا على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التفاعل مع المكالمات باستخدام أي إيموجي يختارونه، بدلاً من الاقتصار على الرموز الافتراضية المحدودة.

وبحسب موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، فإن الشركة تخطط لتوسيع ميزة التفاعل بالإيموجي لتشمل كامل مكتبة الرموز التعبيرية، بعد أن كانت مقتصرة في النسخ التجريبية السابقة على ستة رموز فقط، وستسمح هذه الخطوة للمستخدمين بالتعبير بشكل أكثر دقة وشخصية أثناء المكالمات، سواء الصوتية أو المرئية.

الميزة المنتظرة ستتيح للمستخدمين تصفح مختلف فئات الإيموجي أثناء المكالمة، بما في ذلك الوجوه التعبيرية، الإشارات، الحيوانات، الأشياء، وغيرها. كما ستتضمن الميزة قسمًا للإيموجي المستخدم مؤخرًا، لتسهيل الوصول السريع إلى الرموز المفضلة وإعادة استخدامها دون الحاجة للبحث مجددًا.

وتهدف هذه الإضافة إلى تسريع التفاعل أثناء المحادثات، خاصة في المكالمات سريعة الإيقاع التي تتطلب تعبيرًا لحظيًا، مع إعطاء مساحة أكبر للتعبير عن المشاعر والانفعالات بشكل أكثر واقعية.

رغم أن بعض نسخ "واتساب بيتا" السابقة قدّمت إمكانية التفاعل باستخدام ستة إيموجي فقط أثناء المكالمات، فإن الميزة لم تُطرح بعد بشكل موسع، ويبدو أن "واتساب" ينتظر الانتهاء من تطوير خاصية التفاعل بأي إيموجي قبل إطلاقها رسميًا لجميع المستخدمين.

وتأتي هذه الميزة ضمن سلسلة تحديثات يعمل عليها التطبيق لتعزيز تجربة المكالمات داخل المنصة، بما يواكب التحولات في طرق التواصل الرقمي، ويمنح المستخدمين أدوات أكثر للتعبير والتفاعل في الوقت الحقيقي.

مع استمرار واتساب في اختبار وتطوير مزايا جديدة، من المتوقع أن يشهد المستخدمون خلال الفترة المقبلة تحديثات تركز على تحسين جودة التفاعل الشخصي أثناء المكالمات والمحادثات، بما يعزز تجربة الاستخدام ويجعلها أكثر تفاعلية وتخصيصًا.